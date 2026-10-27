SImEn es teu corFA#mral, arrancant es MImal que m'has deiLAmaj7xat. SImQuants de dies FA#mfa que te n'has aMInat, MIque te n'has anat?
REmaj7I cada FA#mdia que passa te reMIcord menys que aLAmaj7bans, REmaj7i quasi FA#mcada setmana te reMIcord més que LAmaj7mai.
REmaj7FA#mMI x2
SImEn es meu soFA#mfà, esqueixant llenMIçols que vàrem suar, SImcom si fos aFA#mhir, com si fos deMImà, MIcom si te sentís i te desfàs.
REmaj7I cada FA#mdia que passa te reMIcord menys que aLAmaj7bans, REmaj7i quasi FA#mcada setmana te reMIcord més que LAmaj7mai. REmaj7I cada FA#mdia que passa te reMIcord menys que aLAmaj7bans, REmaj7i quasi FA#mcada setmana te reMIcord més que LAmaj7mai.