SIm FA#m DO#m



SIm En es teu cor FA#m ral,

arrancant es MI mal que m'has dei LAmaj7 xat.

SIm Quants de dies FA#m fa

que te n'has a MI nat,

MI que te n'has anat?



REmaj7 I cada FA#m dia que passa

te re MI cord menys que a LAmaj7 bans,

REmaj7 i quasi FA#m cada setmana

te re MI cord més que LAmaj7 mai.



REmaj7 FA#m MI x2



SIm En es meu so FA#m fà,

esqueixant llen MI çols que vàrem suar,

SIm com si fos a FA#m hir,

com si fos de MI mà,

MI com si te sentís i te desfàs.



REmaj7 I cada FA#m dia que passa

te re MI cord menys que a LAmaj7 bans,

REmaj7 i quasi FA#m cada setmana

te re MI cord més que LAmaj7 mai.

REmaj7 I cada FA#m dia que passa

te re MI cord menys que a LAmaj7 bans,

REmaj7 i quasi FA#m cada setmana

te re MI cord més que LAmaj7 mai.