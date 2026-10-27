Balada des trast (Acords)

En es teu corral

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume nostalgia airlines
maria jaume nostalgia airlines
SIm FA#m DO#m

SImEn es teu corFA#mral,
arrancant es MImal que m'has deiLAmaj7xat.
SImQuants de dies FA#mfa
que te n'has aMInat,
MIque te n'has anat?

REmaj7I cada FA#mdia que passa
te reMIcord menys que aLAmaj7bans,
REmaj7i quasi FA#mcada setmana
te reMIcord més que LAmaj7mai.

REmaj7 FA#m MI x2

SImEn es meu soFA#mfà,
esqueixant llenMIçols que vàrem suar,
SImcom si fos aFA#mhir,
com si fos deMImà,
MIcom si te sentís i te desfàs.

REmaj7I cada FA#mdia que passa
te reMIcord menys que aLAmaj7bans,
REmaj7i quasi FA#mcada setmana
te reMIcord més que LAmaj7mai.
REmaj7I cada FA#mdia que passa
te reMIcord menys que aLAmaj7bans,
REmaj7i quasi FA#mcada setmana
te reMIcord més que LAmaj7mai.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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