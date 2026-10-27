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Balansiya ft. La Maria, Noèlia Titana, Xiomara Abello, Rafel Arnal i Pep Botifarra (Acords)

Una alqueria, estreles i flors

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria causa
xavi sarria causa
SOL♭mUna alqueria, estreles i flors.
MIAbraça l'aurora, un país de cançons.
SImEls joves dansen, la lluna ha mudat.
RE♭No plores, mare, que el cel està albat.

Ha SOL♭mmort la innocència, ens l'han arrancat.
MI/LA♭Ja no hem de mentir per dir la veritat.
La SImnostra alegria no ens la dona el vi.
RE♭És l'emoció pura que ens batega al pit.

La REteua presència és com una oració.
LAPregue morir si no visc amb amor.
RE♭Tot l'univers està dins de tu.
NaSOL♭mveguen les barques com rajos de llum.

REPels oceans d'aigües sensorials.
Al LAcentre de tot, on brolla qui soc.
RE♭Un camp magnètic sense coordenades.
REMelodies nues de cançons sagrades.

SOL♭mPalmes, postisses, guitarra i dolor.
MINo et posem cara, però et sentim al cor.
GeSImmecs sense esquema, art de resistència.
RE♭Veus esguerrades d'exili interior.

NeSOL♭mgra és l'esperança que es perd, però se sent.
MIVerda és la mort que no vol fer el dol.
SImAra ho entenc i no puc callar.
Se m'eRE♭riça la pell quan t'escolte cantar.

REUna sandinga, una seguidilla,
uLAna malaguenya, una granaïna,
la RE♭7llavor germina, plora i s'extasia
quan SOL♭ms'obri en canal la nostra ferida.

ReREdades, presons, expulsions i matances
no han LApogut callar l'emoció amb què cantes.
RE♭7Et perseguiren, però tu et camuflares,
preREnyares per sempre les nostres entranyes.

A les nits de l'alqueSOL♭mria
hi ha llaüts i guiMItarrons,
pintant les penes d'aleREgria
amb cançons de mil coRE♭7lors.

Les cantarem tota la LAnit.
No oblidarem que ens van feMIrir,
que la música és la REsang, la festa i la tradició
del nostre País ValenRE♭7cià.

LAA les nits de l'alqueMIria,
SImA la lluna de BalanRE♭7siya.
LAA les nits de l'alqueMIria,
SImA la lluna de BalanRE♭7siya.

I a SOL♭mles nostres festes seguirem cantant
amb MIla resiliència que vam heretar.
CanSImviarem les lletres per negar qui érem
RE♭i sobreviure a les seues fogueres.

MeSOL♭mmòria amputada, versos mutilats,
queMIda un dolor íntim que no hem oblidat.
SImVan cremar els llibres, però guardem al pit
RE♭la biblioteca dels nostres sentits.

RENo parle d'altres, parle de nosaltres,
les LAarrels profundes que ens van ocultar.
RE♭7Negres, jueves, morisques, gitanes,
SOL♭mfilles prohibides de Balansiya.

REEls teus melismes són recitacions.
La LApena perviu a les nostres cançons.
RE♭7Et perseguiren, però tu et camuflares,
REprenyares per sempre les nostres entranyes.

A les nits de l'alqueSOL♭mria
hi ha llaüts i guiMItarrons,
pintant les penes d'aleREgria
amb cançons de mil coRE♭7lors.

Les cantarem tota la LAnit.
No oblidarem que ens van feMIrir,
que la música és la REsang, la festa i la tradició
del nostre País ValenRE♭7cià.

SOL♭m RE
SOL♭m RE
SOL♭m RE
SOL♭m RE RE♭7

A les nits de l'alqueSOL♭mria
hi ha llaüts i guiMItarrons,
pintant les penes d'aleREgria
amb cançons de mil coRE♭7lors.

Les cantarem tota la LAnit.
No oblidarem que ens van feMIrir,
que la música és la REsang, la festa i la tradició
del nostre País ValenRE♭7cià.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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