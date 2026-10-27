Mira, SI♭ja saps de què REmparle, LA de què va la hisREmtòria SOLm dels Sants InnoLAcents. REmEixiSI♭rem a nit REmfosca LA quan cauen les REmbombes SOLm sobre Ramala, Faluja, Mazar e ShaLArif. No SI♭volem Kalashnikovs per ara i espeDOrem no voler-ne mai. Ball de roLAjos.
REmSI♭LA REmLA x4
SaREmbem molt bé SI♭ que les bombes que ens REmcauen LA són selecREmtives, alieSOLmnants, inviLAsibles. Frec REma frec, entre el fum i la gent, SI♭ avui no porREmtem dol, LA aREmvui soSOLmbreLAviurem. Si arriSI♭bem fins al migdia, assaltaDOrem tots els palaus d'hivern. Ball REmde SOLmroLAjos.
REmSI♭LA REmLA x2
REmContinua la parLAtida REmcontrolant que no sagne la feLArida, REmsabent que és més important en la LAvida REmtener un pueblo y una famiLAlia. REmHerLAmano, REmtu que vives tan cerLAcano, REmla nostra sang és pura adrenaLAlina, REmtot el que cau torna a alçar-se i caLAmina. REmTot el que cau torna a alçar-se i caLAmina.