Ball de rojos (Acords)

Mira, ja saps de què parle

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda garrotades
la gossa sorda garrotades
REm SI♭ LA
REm LA x2
REm DO LA REm
DO LA REm

Mira, SI♭ja saps de què REmparle, LA
de què va la hisREmtòria SOLm
dels Sants InnoLAcents.
REmEixiSI♭rem a nit REmfosca LA
quan cauen les REmbombes SOLm
sobre Ramala, Faluja, Mazar e ShaLArif.
No SI♭volem Kalashnikovs per ara
i espeDOrem no voler-ne mai.
Ball de roLAjos.

REm SI♭ LA
REm LA x4

SaREmbem molt bé SI♭
que les bombes que ens REmcauen LA
són selecREmtives, alieSOLmnants, inviLAsibles.
Frec REma frec, entre el fum i la gent, SI♭
avui no porREmtem dol, LA
aREmvui soSOLmbreLAviurem.
Si arriSI♭bem fins al migdia,
assaltaDOrem tots els palaus d'hivern.
Ball REmde SOLmroLAjos.

REm SI♭ LA
REm LA x2

REmContinua la parLAtida
REmcontrolant que no sagne la feLArida,
REmsabent que és més important en la LAvida
REmtener un pueblo y una famiLAlia.
REmHerLAmano,
REmtu que vives tan cerLAcano,
REmla nostra sang és pura adrenaLAlina,
REmtot el que cau torna a alçar-se i caLAmina.
REmTot el que cau torna a alçar-se i caLAmina.

REm LA REm LA
REm LA SI♭ LA

REmBall de LArojos!

REm SI♭ LA
REm LA x2
REm DO LA REm
DO LA REm
SI♭ LA
REm LA x2
RE→ LA→ SI♭→ RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi