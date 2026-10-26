Balla (Acords)

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s souvenirs
whiskyn s souvenirs
SOLsus4No et demano seguir la veta
DOmaj7ni comSOLprendre'm MIsi no SOLvols.
LANo et demano fer anar la llengua,
MIque ja la faig anar jo.
DOEt dic tan sols
MIm7que sé REque ho vols,
MIt'agrada, LAi LAmho noto.

DOAra estem sols,
REaixí que prou SOLmanies SIi pors. MI

SOL#mDeiMIxa't enDO#mdur i balla,
DOsaps que MIet sobren raons.
SOL#mTu sent la DO#mmúsica i balla,
que aDObans t'he vist moure REels taMIlons. SI

DONo m'agrada la SIgent estreta
MIque no dona explicacions.
DONomés vull que t'oSIbris d'orelles,
MIque se't clavi LAfins al fons.
DON'he coREnegut a molts com tu.
MIUs agraLAden, ho noto.

DOBelluga el cul,
SOLno dissimuSOLmlis SImés pels raMIcoooooons!

SOL#mDeixa't DO#mendur i balla,
SIsaps MIque et sobren raons.
SOL#mTu sent la DO#mmúsica i balla,
DOque abans t'he vist REmoure MIels talons.

REadd9Deixa't REendur i balla... MI

SI MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi