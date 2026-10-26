SOLsus4No et demano seguir la veta DOmaj7ni comSOLprendre'm MIsi no SOLvols. LANo et demano fer anar la llengua, MIque ja la faig anar jo. DOEt dic tan sols MIm7que sé REque ho vols, MIt'agrada, LAi LAmho noto.
DOAra estem sols, REaixí que prou SOLmanies SIi pors. MI
SOL#mDeiMIxa't enDO#mdur i balla, DOsaps que MIet sobren raons. SOL#mTu sent la DO#mmúsica i balla, que aDObans t'he vist moure REels taMIlons. SI
DONo m'agrada la SIgent estreta MIque no dona explicacions. DONomés vull que t'oSIbris d'orelles, MIque se't clavi LAfins al fons. DON'he coREnegut a molts com tu. MIUs agraLAden, ho noto.
DOBelluga el cul, SOLno dissimuSOLmlis SImés pels raMIcoooooons!
SOL#mDeixa't DO#mendur i balla, SIsaps MIque et sobren raons. SOL#mTu sent la DO#mmúsica i balla, DOque abans t'he vist REmoure MIels talons.