You are
SIgood and your mercies fo DO#rever, FA# SI
you are good and your mercies fore
DO#ver Lord. FA# SI
Pol està consumint el
DO#temps,
esperant
FA#recompensa per ser ho SInest,
tan sols un gest que el faci pen
DO#sar
que per un
FA#cop la fortuna li somriu SIrà.
Perquè no tinc
DO#prou?
Què més
FA#hauria de SIfer?
Només hi ha de cert, quan la ruleta es
DO#mou,
et pot cobrir de
FA#joia o pintar el núvol d'horit SIzó.
Ballarem amb el so de la
DO#pluja, FA# SI
ballarem amb el ritme dels llamps
DO#i trons. FA# SI
La pluja no ens aturarà,
DO#
res ens a
FA#turarà, SI
la pluja no ens aturarà,
DO#
res ens a
FA#turarà. SI
Laura va amb l'ànima pels
DO#peus,
ha dissi
FA#pat més de 7 vides pels de SImés.
Fa balanç d'amors i sent una bui
DO#dor
que no li
FA#treu aquell regust de la tris SItor.
Perquè no tinc
DO#prou?
Què més
FA#hauria de SIfer?
Només hi ha de cert, quan la ruleta es
DO#mou,
et pot cobrir de
FA#joia o pintar el núvol d'horit SIzó.
Ballarem amb el so de la
DO#pluja, FA# SI
ballarem amb el ritme dels llamps
DO#i trons. FA# SI
La pluja no ens aturarà,
DO#
res ens a
FA#turarà, SI
la pluja no ens aturarà,
DO#
res ens a
FA#turarà. SI DO# FA# SI RE#mAee aee aee ooee! RE#mEverybody sing it! FA#Aee aee aee ooee! RE#mEverybody scream it! SIAee aee aee ooee! LA#Oh! Lift your voice.
You are
SIgood and your mercies fo DO#rever, SI FA#
you are
SIgood and your mercies fore DO#ver Lord. SI FA#
La pluja no ens a
SIturarà, DO#
res ens a
FA#turarà, SI
la pluja no ens aturarà,
DO#
res ens a
FA#turarà, SI
res ens aturarà.
DO#
you are good and your mercies fore
Pol està consumint el
esperant
tan sols un gest que el faci pen
que per un
Perquè no tinc
Què més
Només hi ha de cert, quan la ruleta es
et pot cobrir de
Ballarem amb el so de la
ballarem amb el ritme dels llamps
La pluja no ens aturarà,
res ens a
la pluja no ens aturarà,
res ens a
Laura va amb l'ànima pels
ha dissi
Fa balanç d'amors i sent una bui
que no li
Perquè no tinc
Què més
Només hi ha de cert, quan la ruleta es
et pot cobrir de
Ballarem amb el so de la
ballarem amb el ritme dels llamps
La pluja no ens aturarà,
res ens a
la pluja no ens aturarà,
res ens a
You are
you are
La pluja no ens a
res ens a
la pluja no ens aturarà,
res ens a
res ens aturarà.