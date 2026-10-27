Ballarem (Acords)

You are good and your mercies forever

Acords Acords
Koers
koers that day
koers that day
You are SIgood and your mercies foDO#rever, FA# SI
you are good and your mercies foreDO#ver Lord. FA# SI

Pol està consumint el DO#temps,
esperant FA#recompensa per ser hoSInest,
tan sols un gest que el faci penDO#sar
que per un FA#cop la fortuna li somriuSIrà.
Perquè no tinc DO#prou?
Què més FA#hauria de SIfer?
Només hi ha de cert, quan la ruleta es DO#mou,
et pot cobrir de FA#joia o pintar el núvol d'horitSIzó.

Ballarem amb el so de la DO#pluja, FA# SI
ballarem amb el ritme dels llamps DO#i trons. FA# SI

La pluja no ens aturarà, DO#
res ens aFA#turarà, SI
la pluja no ens aturarà, DO#
res ens aFA#turarà. SI

Laura va amb l'ànima pels DO#peus,
ha dissiFA#pat més de 7 vides pels deSImés.
Fa balanç d'amors i sent una buiDO#dor
que no li FA#treu aquell regust de la trisSItor.
Perquè no tinc DO#prou?
Què més FA#hauria de SIfer?
Només hi ha de cert, quan la ruleta es DO#mou,
et pot cobrir de FA#joia o pintar el núvol d'horitSIzó.

Ballarem amb el so de la DO#pluja, FA# SI
ballarem amb el ritme dels llamps DO#i trons. FA# SI

La pluja no ens aturarà, DO#
res ens aFA#turarà, SI
la pluja no ens aturarà, DO#
res ens aFA#turarà. SI

DO# FA# SI

RE#mAee aee aee ooee!
RE#mEverybody sing it!
FA#Aee aee aee ooee!
RE#mEverybody scream it!
SIAee aee aee ooee!
LA#Oh! Lift your voice.

You are SIgood and your mercies foDO#rever, SI FA#
you are SIgood and your mercies foreDO#ver Lord. SI FA#

La pluja no ens aSIturarà, DO#
res ens aFA#turarà, SI
la pluja no ens aturarà, DO#
res ens aFA#turarà, SI
res ens aturarà. DO#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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