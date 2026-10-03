MI MImaj7 LA x2
MIFumen es MImaj7pescadors, LA
MIblanca és sa platMImaj7ja africana LA
MIi un tauroMImaj7net petit LA
MIneda amb sa MImaj7taurona LAmare. FA#m SI
MIMaMImaj7mà,avui LAm'he claMIvat
un fil de MImaj7coco dins un LAull.
MIMaMImaj7mà, qui som? Es LApapà MIdiu
que som es MImaj7seu TigreLAtón.
BamLAboo, ets SItu, aigua de SOL#mfruites,
tiraDO#m→misú. SI
BamLAboo, ets SItu.
SOL#m SOL FA#m FA
MICriden es MImaj7pescaLAdors,
MIrotja és sa platMImaj7ja africaLAna
MIi un tauroMImaj7net peLAtit
MIsopa amb son MImaj7pare i LAsa FA#mmare. SI
MIMaMImaj7mà,avui LAm'he claMIvat
un fil de MImaj7coco dins un LAull.
MIMaMImaj7mà, que no, es LApapà MIdiu
que som es MImaj7seu Airgam-LAboy.
BamLA7boo, ets SItu, canya de SOL#msucre,
mousse DO#m→de ioSIgurt.
BamLAboo, ets SItu.
BamLAboo, ets SItu, aigua de SOL#mfruites,
tiraDO#m→misú. SI
BamLAboo, ets SItu.
BamLA7boo, ets SItu, canya de SOL#msucre,
mousse DO#m→de ioSIgurt.
BamLAboo, ets SItu.
LA7 SI SOL#m DO#m→ SI
LA7 SI SOL#m
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