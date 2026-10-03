Bamboo (Acords)

Neda amb sa taurona mare

Acords Acords
Antònia Font
MI MImaj7 LA x2

MIFumen es MImaj7pescadors, LA
MIblanca és sa platMImaj7ja africana LA
MIi un tauroMImaj7net petit LA
MIneda amb sa MImaj7taurona LAmare. FA#m SI

MIMaMImaj7mà,avui LAm'he claMIvat
un fil de MImaj7coco dins un LAull.
MIMaMImaj7mà, qui som? Es LApapà MIdiu
que som es MImaj7seu TigreLAtón.

BamLAboo, ets SItu, aigua de SOL#mfruites,
tiraDO#m→misú. SI
BamLAboo, ets SItu.

SOL#m SOL FA#m FA

MICriden es MImaj7pescaLAdors,
MIrotja és sa platMImaj7ja africaLAna
MIi un tauroMImaj7net peLAtit
MIsopa amb son MImaj7pare i LAsa FA#mmare. SI

MIMaMImaj7mà,avui LAm'he claMIvat
un fil de MImaj7coco dins un LAull.
MIMaMImaj7mà, que no, es LApapà MIdiu
que som es MImaj7seu Airgam-LAboy.

BamLA7boo, ets SItu, canya de SOL#msucre,
mousse DO#m→de ioSIgurt.
BamLAboo, ets SItu.
BamLAboo, ets SItu, aigua de SOL#mfruites,
tiraDO#m→misú. SI
BamLAboo, ets SItu.
BamLA7boo, ets SItu, canya de SOL#msucre,
mousse DO#m→de ioSIgurt.
BamLAboo, ets SItu.

LA7 SI SOL#m DO#m→ SI
LA7 SI SOL#m

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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