Barcelona (Acords)

Vaig buscant un traç de vida

Acords Acords
Txarango
txarango de vent i ales
txarango de vent i ales
DOVaig buscant un traç de vida
pels carrers de SOLla ciutat,
DOon canta història mestissa,
filla de moltes DOmeitats.
FALes espines d'una rosa
que has anat perDOdent.
Busco en tu alguna SOLcosa
que em recordi que ens en sorDOtirem.

Porto el so de SOLBarcelona,
que està fet DOde tants camins,
de petjades SOLde molts pobles,
d'ultraDOmar a terra endins.

De la Cuba SOLcantadora,
gitaneta DOde la nit.
De parrandes SOLi revoltes.
Dels que DOno sabem dormir.

SOL DO SOL DO x2

DOPresa del capitalisme,
tu la pots sentir ploSOLrar.
DONi anarquista ni indignada,
balla trista la DOciutat.
FABarcelona poderosa,
bella esclava del DOpoder,
busco de tu alguna SOLcosa
que em recordi que ens en sorDOtirem.

Porto el so de SOLBarcelona,
que està fet DOde tants camins,
de petjades SOLde molts pobles,
d'ultraDOmar a terra endins.

De la Cuba SOLcantadora,
gitaneta DOde la nit.
De parrandes SOLi revoltes.
Dels que DOno sabem dormir.

SOL DO SOL DO x3

SOLJo DOporSOLto el DOso de Barcelona.
SOLEDOse SOLsoniDOdo que a mí me gusta,
SOLque DOmi genSOLte baiDOla y me apasiona.
SOLJo DOporSOLto el DOso de Barcelona.
SOLQue DOenSOLcara canDOta, que encara sona.
SOLJo DOporSOLto el DOso de Barcelona.
SOLYo DOsoy SOLel soDOnido de la lucha.
SOLJo DOsoc SOLla forDOça de la dona.
SOLJo DOporSOLto el DOso de Barcelona.
SOLCon DOmi genSOLte, con DOTxarango así se goza.

SOLBarDOceloSOLna podeDOrosa, gitaneta de la nit.
SOLBarDOceSOLloDOna cantadora.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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