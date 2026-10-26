DO Vaig buscant un traç de vida

pels carrers de SOL la ciutat,

DO on canta història mestissa,

filla de moltes DO meitats.

FA Les espines d'una rosa

que has anat per DO dent.

Busco en tu alguna SOL cosa

que em recordi que ens en sor DO tirem.



Porto el so de SOL Barcelona,

que està fet DO de tants camins,

de petjades SOL de molts pobles,

d'ultra DO mar a terra endins.



De la Cuba SOL cantadora,

gitaneta DO de la nit.

De parrandes SOL i revoltes.

Dels que DO no sabem dormir.



SOL DO SOL DO x2



DO Presa del capitalisme,

tu la pots sentir plo SOL rar.

DO Ni anarquista ni indignada,

balla trista la DO ciutat.

FA Barcelona poderosa,

bella esclava del DO poder,

busco de tu alguna SOL cosa

que em recordi que ens en sor DO tirem.



Porto el so de SOL Barcelona,

que està fet DO de tants camins,

de petjades SOL de molts pobles,

d'ultra DO mar a terra endins.



De la Cuba SOL cantadora,

gitaneta DO de la nit.

De parrandes SOL i revoltes.

Dels que DO no sabem dormir.



SOL DO SOL DO x3



SOL Jo DO por SOL to el DO so de Barcelona.

SOL E DO se SOL soni DO do que a mí me gusta,

SOL que DO mi gen SOL te bai DO la y me apasiona.

SOL Jo DO por SOL to el DO so de Barcelona.

SOL Que DO en SOL cara can DO ta, que encara sona.

SOL Jo DO por SOL to el DO so de Barcelona.

SOL Yo DO soy SOL el so DO nido de la lucha.

SOL Jo DO soc SOL la for DO ça de la dona.

SOL Jo DO por SOL to el DO so de Barcelona.

SOL Con DO mi gen SOL te, con DO Txarango así se goza.



SOL Bar DO celo SOL na pode DO rosa, gitaneta de la nit.

SOL Bar DO ce SOL lo DO na cantadora.