  • Catorze /
  • Acords /
  • Barcelona Tropical ft. Carlos Sadness (Acords)

Barcelona Tropical ft. Carlos Sadness (Acords)

Li vaig demanar deu minuts

Acords Acords
Suu
MI SI DO#m SI

Li MIvaig demanar deu minuts
més al despertaSIdor.
I LAvaig somiar que em banyava
a l'hivern a la SIplatja.

I MIamb les presses d'arribar tard
vaig creuar-me amb SItu,
deiLAxant-me la teva fragància
de coco, mango i SIbambú.

I DO#mallà on anava, tot
agafava un coSIlor especial.
PuLAjava la temperatura
i les SIganes de ballar.

MIFas Barcelona tropiSIcal
quan passejo al teu cosLAtat
i ballem amb les SIpalmeres
que han crescut per on tu MIvas.

Barcelona tropiSIcal,
no ho hauria pensat LAmai
que a la BarceSIloneta
em sentiria com a HawaMIii.

Ai-ai! Ai-ai-ai-SIai!
Barcelona tropiLAcal
des de que tu vas SIarribar.
Ai-ai! Ai-ai-ai-MIai!
Barcelona tropiSIcal
des de que tu vas arriLAbar.

La MIteva pell bruna
brilla si fa caSIlor.
LASembla de purpurina
SIquan la toca el sol.

I MIno t'he tornat a veure més,
però m'és iSIgual.
LAAl MACBA fan l'amor els
SIcoloms amb els tucans.

DO#mSi als teus ulls jo veig el SImar,
vull ser roca de coLArall,
vull banyar-me despuSIllat.

DO#mSi algun dia vols torSInar,
sempre seré a la ciuLAtat.
L'estiu no s'acabaSIrà.

MIFas Barcelona tropiSIcal
quan passejo al teu cosLAtat
i ballem amb les SIpalmeres
que han crescut per on tu MIvas.

Barcelona tropiSIcal,
no ho hauria pensat LAmai
que a la BarceSIloneta
em sentiria com a HawaMIii.

Ai-ai! Ai-ai-ai-SIai!
Barcelona tropiLAcal
des de que tu vas SIarribar.

MIFan l'amor els tuSIcans amb els coloms,
fan l'aLAmor,
el que SIhauria de fer tothom.
MIFan l'amor els tuSIcans amb els coloms,
fan l'aLAmor,
el que SIhauria de fer tothom.

MIFas Barcelona tropiSIcal
quan passejo al teu cosLAtat
i ballem amb les SIpalmeres
que han crescut per on tu MIvas.

Barcelona tropiSIcal,
no ho hauria pensat LAmai
que a la BarceSIloneta
em sentiria com a HawaMIii.

Ai-ai! Ai-ai-ai-SIai!
Barcelona tropiLAcal
des de que tu vas SIarribar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi