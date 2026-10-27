MI SI DO#m SI
Li MIvaig demanar deu minuts
més al despertaSIdor.
I LAvaig somiar que em banyava
a l'hivern a la SIplatja.
I MIamb les presses d'arribar tard
vaig creuar-me amb SItu,
deiLAxant-me la teva fragància
de coco, mango i SIbambú.
I DO#mallà on anava, tot
agafava un coSIlor especial.
PuLAjava la temperatura
i les SIganes de ballar.
MIFas Barcelona tropiSIcal
quan passejo al teu cosLAtat
i ballem amb les SIpalmeres
que han crescut per on tu MIvas.
Barcelona tropiSIcal,
no ho hauria pensat LAmai
que a la BarceSIloneta
em sentiria com a HawaMIii.
Ai-ai! Ai-ai-ai-SIai!
Barcelona tropiLAcal
des de que tu vas SIarribar.
Ai-ai! Ai-ai-ai-MIai!
Barcelona tropiSIcal
des de que tu vas arriLAbar.
La MIteva pell bruna
brilla si fa caSIlor.
LASembla de purpurina
SIquan la toca el sol.
I MIno t'he tornat a veure més,
però m'és iSIgual.
LAAl MACBA fan l'amor els
SIcoloms amb els tucans.
DO#mSi als teus ulls jo veig el SImar,
vull ser roca de coLArall,
vull banyar-me despuSIllat.
DO#mSi algun dia vols torSInar,
sempre seré a la ciuLAtat.
L'estiu no s'acabaSIrà.
MIFas Barcelona tropiSIcal
quan passejo al teu cosLAtat
i ballem amb les SIpalmeres
que han crescut per on tu MIvas.
Barcelona tropiSIcal,
no ho hauria pensat LAmai
que a la BarceSIloneta
em sentiria com a HawaMIii.
Ai-ai! Ai-ai-ai-SIai!
Barcelona tropiLAcal
des de que tu vas SIarribar.
MIFan l'amor els tuSIcans amb els coloms,
fan l'aLAmor,
el que SIhauria de fer tothom.
MIFan l'amor els tuSIcans amb els coloms,
fan l'aLAmor,
el que SIhauria de fer tothom.
MIFas Barcelona tropiSIcal
quan passejo al teu cosLAtat
i ballem amb les SIpalmeres
que han crescut per on tu MIvas.
Barcelona tropiSIcal,
no ho hauria pensat LAmai
que a la BarceSIloneta
em sentiria com a HawaMIii.
Ai-ai! Ai-ai-ai-SIai!
Barcelona tropiLAcal
des de que tu vas SIarribar.
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