En LAun REmmoll a l'illa de Tortuga, enLA7mig del bullici i la gent del carrer, SOLmsota REmun vell barret s'aixopluga SOLmel LAgest taciturn d'un vell bucaner.
REmÉs LA7famós REmpel mar de les Antilles RE7i diSOLmuen que busca una tripulació, però REmes diu que quan hi ha abordatge, LAeviREmtant ser vist a coberta, SOLmsota REmel lleu balanceig de l'onatge, LA7treu REdel seu cofre un flotador.
REI surt carregat amb la daga i un sabre, salSImta per la borda. Ja comença l'assalt. Va MImarmat fins les dents, LAperò duu una bombolleta: ha REd'aLAnar en compte si cau a la mar.
REI quan bufa llevant i a coberta hi ha aigua, REcal anar amb molt de compte, SImno pot pas relliscar. AgaMImfa LAels manguets, però li fa vergonyeta: a REell mai ningú li va ensenyar a nedar.
REmSI♭REmSI♭
SI♭mREmLA SOLmSI♭REm LALA7REm
Ha LA7lluiREmtat en més de mil batalles, el LAseu nom ressona en tavernes i bars. SOLmEls aREmvis contaran rondalles SOLmdel LApirata que antany va conquerir els set mars.
REmSemLApre REmamb un fidel lloro a l’espatlla, REuna SOLmbandera negra oneja al pal major i les REmnaus fugen acovardides, LAteREmmeroses de perdre la vida SOLmen REmveure a la popa una figura erguida amb LA7un REgarfi, una espasa i un flotador.
REI surt carregat amb la daga i un sabre, salSImta per la borda. Ja comença l'assalt. Va MImarmat fins les dents, LAperò duu una bombolleta: ha REd'aLAnar en compte si cau a la mar.
REI quan bufa llevant i a coberta hi ha aigua, REcal anar amb molt de compte, SImno pot pas relliscar. AgaMImfa LAels manguets, però li fa vergonyeta: a REell mai ningú li va ensenyar a nedar.
I sovint eSOLnyorant la terREra i els arbres en FA#7quan SImera jove i va triar el camí, SOLno SOLmhi va REpensar prou, ell no hi va pas caure. MImNo LAsemREpre s’encerta quin ofici escollir. SOLI SOLmguarda REel flotador, tot pensant amb nostàlgia: “MaSOLmleït LAel REmdia que em vaig fer a la mar”. “MaSOLmleït LA7el diREa SOL7que em REvaig fer a la mar”.