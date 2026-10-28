Bartomeu el Portuguès (Acords)

En un moll a l'illa de Tortuga

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador matricular una galera
el pony pisador matricular una galera
REm LA7 REm

En LAun REmmoll a l'illa de Tortuga,
enLA7mig del bullici i la gent del carrer,
SOLmsota REmun vell barret s'aixopluga
SOLmel LAgest taciturn d'un vell bucaner.

REmÉs LA7famós REmpel mar de les Antilles
RE7i diSOLmuen que busca una tripulació,
però REmes diu que quan hi ha abordatge,
LAeviREmtant ser vist a coberta,
SOLmsota REmel lleu balanceig de l'onatge,
LA7treu REdel seu cofre un flotador.

REI surt carregat amb la daga i un sabre,
salSImta per la borda. Ja comença l'assalt.
Va MImarmat fins les dents,
LAperò duu una bombolleta:
ha REd'aLAnar en compte si cau a la mar.

REI quan bufa llevant i a coberta hi ha aigua,
REcal anar amb molt de compte,
SImno pot pas relliscar.
AgaMImfa LAels manguets, però li fa vergonyeta:
a REell mai ningú li va ensenyar a nedar.

REm SI♭ REm SI♭

SI♭m REm LA
SOLm SI♭ REm
LA LA7 REm

Ha LA7lluiREmtat en més de mil batalles,
el LAseu nom ressona en tavernes i bars.
SOLmEls aREmvis contaran rondalles
SOLmdel LApirata que antany va conquerir els set mars.

REmSemLApre REmamb un fidel lloro a l’espatlla,
REuna SOLmbandera negra oneja al pal major
i les REmnaus fugen acovardides,
LAteREmmeroses de perdre la vida
SOLmen REmveure a la popa una figura erguida
amb LA7un REgarfi, una espasa i un flotador.

REI surt carregat amb la daga i un sabre,
salSImta per la borda. Ja comença l'assalt.
Va MImarmat fins les dents,
LAperò duu una bombolleta:
ha REd'aLAnar en compte si cau a la mar.

REI quan bufa llevant i a coberta hi ha aigua,
REcal anar amb molt de compte,
SImno pot pas relliscar.
AgaMImfa LAels manguets, però li fa vergonyeta:
a REell mai ningú li va ensenyar a nedar.

I sovint eSOLnyorant la terREra i els arbres
en FA#7quan SImera jove i va triar el camí,
SOLno SOLmhi va REpensar prou, ell no hi va pas caure.
MImNo LAsemREpre s’encerta quin ofici escollir.
SOLI SOLmguarda REel flotador, tot pensant amb nostàlgia:
“MaSOLmleït LAel REmdia que em vaig fer a la mar”.
“MaSOLmleït LA7el diREa SOL7que em REvaig fer a la mar”.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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