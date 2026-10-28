Bassals (Acords)

Si la pluja hagués pogut desfer tots els problemes

Acords Acords
Animal
FA# RE LA MI

Si la pluja FA#hagués pogut desREfer tots els LAproblemes, MI
si no fósFA#sim tan tossuts, si REcanviéssim les LAmaneres, MI
i la pluja FA#hagués pogut creREmar cada parauLAla, MI
les imatges FA#del passat, cada REcop que tu no LAestaves. MI

Seríem com FA#dues gotes d'aigua RE
en aquest LAmar on comenMIçar.
Seríem FA#com dues gotes d'aiREgua
en aquest LAmar on comenMIçar.

Seríem com FA#dues gotes d'aigua RE
en aquest LAmar on comenMIçar.
Seríem FA#com dues gotes d'aiREgua
en aquest LAmar on comenMIçar.

Si aFA#braçar la teva REllum donés sentit a LAl'aire, MI
si FA#ja no fossis tan RElluny, si tornes de matiLAnada MI
per aFA#llunyar-me al teu REcostat, per abraçar-te i recordar
que LAsom molt més del que hem soMImiat,
FA#per amagar-me als teus REbassals,
per apropar-me i comenLAçar
i aprendre a veure més enMIllà.

Seríem com FA#dues gotes d'aigua RE
en aquest LAmar on comenMIçar.
Seríem FA#com dues gotes d'aiREgua
en aquest LAmar on comenMIçar.

Si FA#en dues nits de temREpesta, vam poLAder caçar mil MIllamps,
si FA#vam fer de la REguerra uLAna dansa triMIbal,
si FA#hem trobat el reREflex, obliLAdant tots els miMIralls,
FA#mai vam ser com la REresta, i aLAra tot és tan MInormal.

Seríem FA#com dues gotes REd'aigua en aMIquest mar...
on comenFA#çar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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