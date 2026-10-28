Si la pluja FA#hagués pogut desREfer tots els LAproblemes, MI si no fósFA#sim tan tossuts, si REcanviéssim les LAmaneres, MI i la pluja FA#hagués pogut creREmar cada parauLAla, MI les imatges FA#del passat, cada REcop que tu no LAestaves. MI
Seríem com FA#dues gotes d'aigua RE en aquest LAmar on comenMIçar. Seríem FA#com dues gotes d'aiREgua en aquest LAmar on comenMIçar.
Seríem com FA#dues gotes d'aigua RE en aquest LAmar on comenMIçar. Seríem FA#com dues gotes d'aiREgua en aquest LAmar on comenMIçar.
Si aFA#braçar la teva REllum donés sentit a LAl'aire, MI si FA#ja no fossis tan RElluny, si tornes de matiLAnada MI per aFA#llunyar-me al teu REcostat, per abraçar-te i recordar que LAsom molt més del que hem soMImiat, FA#per amagar-me als teus REbassals, per apropar-me i comenLAçar i aprendre a veure més enMIllà.
Seríem com FA#dues gotes d'aigua RE en aquest LAmar on comenMIçar. Seríem FA#com dues gotes d'aiREgua en aquest LAmar on comenMIçar.
Si FA#en dues nits de temREpesta, vam poLAder caçar mil MIllamps, si FA#vam fer de la REguerra uLAna dansa triMIbal, si FA#hem trobat el reREflex, obliLAdant tots els miMIralls, FA#mai vam ser com la REresta, i aLAra tot és tan MInormal.
Seríem FA#com dues gotes REd'aigua en aMIquest mar... on comenFA#çar.