BaFA#mteguen units els cors de tanta MIgent d’aquest SIpaís. BaFA#mteguen mil crits que entonen junts tots MIel mateix deSIsig: camiREnar cap a un nou deDO#mà.
BaFA#mteguen les nits, somnis que donen MIvida als cinc senSItits. BaFA#mteguen seguits els passos que ens duMIran a aconseSIguir el nou desDO#tí.
RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. No s’atura SIl’aMIventura. RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. Cridarem ben SIalt: volem MIseguir bategant.
FA#mMISIRE FA#mMISI x2
BaFA#mteguen festius els cors de tanta MIgent d’aquest SIpaís. BaFA#mteguen furtius antics records que ens MIvan encoratSIjant a camiREnar cap a un nou deDO#mà.
BaFA#mteguen ben vius milers d’estels que omMIplen de color el SIcel. BaFA#mteguen actius els passos que ens duMIran a aconseSIguir el nou desDO#tí.
RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. No s’atura SIl’aMIventura. RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. Cridarem ben SIalt: volem MIseguir bategant.
FA#mRELAMI x3 FA#mRELADO#
RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. No s’atura SIl’aMIventura. RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. Cridarem ben SIalt: volem MIseguir bategant. RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. No s’atura SIl’aMIventura. RELluny, arribarem molt LAlluny, sempre que estiguem FA#mjunts. Seguirem lluitant per SIla nosMItra llibertat.