Batecs (Acords)

Bateguen units

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs
FA#m MI SI RE
FA#m MI SI x2

BaFA#mteguen units
els cors de tanta MIgent d’aquest SIpaís.
BaFA#mteguen mil crits
que entonen junts tots MIel mateix deSIsig:
camiREnar cap a un nou deDO#mà.

BaFA#mteguen les nits,
somnis que donen MIvida als cinc senSItits.
BaFA#mteguen seguits
els passos que ens duMIran a aconseSIguir
el nou desDO#tí.

RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
No s’atura SIl’aMIventura.
RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
Cridarem ben SIalt: volem MIseguir bategant.

FA#m MI SI RE
FA#m MI SI x2

BaFA#mteguen festius
els cors de tanta MIgent d’aquest SIpaís.
BaFA#mteguen furtius
antics records que ens MIvan encoratSIjant
a camiREnar cap a un nou deDO#mà.

BaFA#mteguen ben vius
milers d’estels que omMIplen de color el SIcel.
BaFA#mteguen actius
els passos que ens duMIran a aconseSIguir
el nou desDO#tí.

RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
No s’atura SIl’aMIventura.
RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
Cridarem ben SIalt: volem MIseguir bategant.

FA#m RE LA MI x3
FA#m RE LA DO#

RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
No s’atura SIl’aMIventura.
RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
Cridarem ben SIalt: volem MIseguir bategant.
RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
No s’atura SIl’aMIventura.
RELluny, arribarem molt LAlluny,
sempre que estiguem FA#mjunts.
Seguirem lluitant per SIla nosMItra llibertat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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