Intro:
SOLm MI♭ SI♭ FA SOLmBatega el MI♭mar SI♭amb cada ona que FAve i va. SOLmLa ressaca esborra MI♭el ca SI♭mí aventurer de cada ona FAque ja no hi és. SOLmBatega el MI♭cel SI♭amb tempesta permanent, FAja ho veus, SOLmi trontollen les es MI♭tre SI♭lles, tenen por de capbussar-se FAen la foscor. SOLmI recordo quan, mi MI♭rant SI♭estrelles al port, pensàvem que FApodia ser SOLmque algú, a l’al MI♭tre cos SI♭tat del món, les estigués FAmirant també. SOLm MI♭ SI♭ FA x2 SOLmBatega el MI♭circ SI♭amb cada somriu FAre petit. SOLmS’encén la flama i MI♭cre SI♭ma el desig, s’estén el somni FAa l’infinit. SOLmBatega el cor MI♭quan SI♭s’emplena d’il·lusió FAi no dorm. SOLmAvui és demà i l’a MI♭hir SI♭sempre se’n va, però encara sento FAla teva mà. SOLmI recordo quan, mi MI♭rant SI♭estrelles al port, pensàvem que FApodia ser SOLmque algú, a l’al MI♭tre cos SI♭tat del món, les estigués FAmirant també. SOLmCom un mirall al seu reflex… MI♭Imagina’t que gi SI♭ra el món sencer FAi a la ciutat dels ador SOLmmits MI♭la son fuig per sem SI♭pre, ve i va, FAuna veu rebel que amb la guitarra farem viu SOLmre MI♭per sempre, roba es SI♭tesa i arrels, FAuna cançó ressona a Barcelona enca SOLmra
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MI♭sempre, SI♭ve i FAva. SOLm SOLm MI♭ SI♭ FA x4 MI♭ SI♭ FAQuan és de dia a la ciutat dels adormits, tothom perse SOLmgueix MI♭les hores, mai no s’adormen els SI♭despertadors, mai no es FAdesperten les persones. I en algun racó d’aquest desas SOLmtre, MI♭el matí és un sastre que amb el sol SI♭i la persiana empasta FAun vestit de llums sobre el teu cos. Tu i jo segui SOLmrem MI♭dormint i allargarem el somni SI♭de la nit com un borratxo FAque balla mentre desmunten l’orquestra. Que a fora s’ensor SOLmri MI♭el món, que caiguin mil tempes SI♭tes, desfarem amb els peus, FAa poc a poc, les onades de la pressa. Que s’ensorri el SOLmmón. MI♭Imagina’t que gi SI♭ra el món sencer FAi a la ciutat dels ador SOLmmits MI♭la son fuig per sem SI♭pre, ve i va, FAuna veu rebel que amb la guitarra farem viu SOLmre MI♭per sempre, roba es SI♭tesa i arrels, FAuna cançó ressona a Barcelona enca SOLmra
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MI♭sempre, SI♭ve i FAva. SOLm SOLm MI♭ SI♭ FA x8 SOLm
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