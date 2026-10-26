Batega (Acords)

Batega el mar amb cada ona que ve i va

Acords Acords
Txarango
Intro: SOLm MI♭ SI♭ FA

SOLmBatega el MI♭mar SI♭amb cada ona que FAve i va.
SOLmLa ressaca esborra MI♭el caSI♭mí aventurer de cada ona FAque ja no hi és.
SOLmBatega el MI♭cel SI♭amb tempesta permanent, FAja ho veus,
SOLmi trontollen les esMI♭treSI♭lles, tenen por de capbussar-se FAen la foscor.

SOLmI recordo quan, miMI♭rant SI♭estrelles al port, pensàvem que FApodia ser
SOLmque algú, a l’alMI♭tre cosSI♭tat del món, les estigués FAmirant també.

SOLm MI♭ SI♭ FA x2

SOLmBatega el MI♭circ SI♭amb cada somriuFAre petit.
SOLmS’encén la flama i MI♭creSI♭ma el desig, s’estén el somni FAa l’infinit.
SOLmBatega el cor MI♭quan SI♭s’emplena d’il·lusió FAi no dorm.
SOLmAvui és demà i l’aMI♭hir SI♭sempre se’n va, però encara sento FAla teva mà.

SOLmI recordo quan, miMI♭rant SI♭estrelles al port, pensàvem que FApodia ser
SOLmque algú, a l’alMI♭tre cosSI♭tat del món, les estigués FAmirant també.

SOLmCom un mirall al seu reflex…

MI♭Imagina’t que giSI♭ra el món sencer
FAi a la ciutat dels adorSOLmmits
MI♭la son fuig per semSI♭pre, ve i va,
FAuna veu rebel que amb la guitarra farem viuSOLmre
MI♭per sempre, roba esSI♭tesa i arrels,
FAuna cançó ressona a Barcelona encaSOLmra
per MI♭sempre, SI♭ve i FAva. SOLm

SOLm MI♭ SI♭ FA x4

MI♭ SI♭
FAQuan és de dia a la ciutat dels adormits, tothom perseSOLmgueix
MI♭les hores, mai no s’adormen els SI♭despertadors, mai no es
FAdesperten les persones. I en algun racó d’aquest desasSOLmtre,
MI♭el matí és un sastre que amb el sol SI♭i la persiana empasta
FAun vestit de llums sobre el teu cos. Tu i jo seguiSOLmrem
MI♭dormint i allargarem el somni SI♭de la nit com un borratxo
FAque balla mentre desmunten l’orquestra. Que a fora s’ensorSOLmri
MI♭el món, que caiguin mil tempesSI♭tes, desfarem amb els peus,
FAa poc a poc, les onades de la pressa. Que s’ensorri el SOLmmón.

MI♭Imagina’t que giSI♭ra el món sencer
FAi a la ciutat dels adorSOLmmits
MI♭la son fuig per semSI♭pre, ve i va,
FAuna veu rebel que amb la guitarra farem viuSOLmre
MI♭per sempre, roba esSI♭tesa i arrels,
FAuna cançó ressona a Barcelona encaSOLmra
per MI♭sempre, SI♭ve i FAva. SOLm

SOLm MI♭ SI♭ FA x8
SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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