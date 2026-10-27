Batik (Acords)

Vas venir amb el març, com la primavera

Acords Acords
Pol Cruells
pol cruells casa i vent
pol cruells casa i vent
SIm SOL x2

SImVas venir amb el SOLmarç, com la primavera,
SIma un país maSOLlalt, de dictadura i reDOadd9pressió,
SOLpsicodèlia i REblues, DOadd9ioga i fum per SOLviatjar amb la SImment.

I SOLvas fer dinou anys, eren els setanta,
SImvolies anar al NeSOLpal, a Java i Sumatra,
DOadd9però el teu fill arSOLriba somRErient,
ForSOLmentera us dona casa i vent.

Amb el SImblanc, LApinta'm un SOLmatí que va naiRExent
i amb la SImresLAta de colors, fes SOLun camp immens tot ple de REflors
LAfes el mar del SOLblau més viu de REtots,
LAdeixa el negre SOLper quan no estem SImjunts.

La vida et va fer SOLmal, però tu sempre deies:
SIm"L'amor és el que SOLval, què més necessites?
DOadd9Viu feliç i esSOLtima els teus gerREmans,
SImi no baixis mai SOLdels arbres, viu jugant".

Amb el SImblanc, esLAquitxa aquesta SOLnit d'estels arREdents
i amb la SImresta LAde colors, pinta'm d'una SOLen una les trisREtors,
LAque el mar s'ha MImtornat d'un REgris molt fosc
i aSImra LAel negre ens omSOLple poc a REpoc.

MImTu en feies FA#mbatik dels nostres somnis
i es teSIm7nyien de colors les nostres LAnits,
MImi amb aquests colors FA#mencara vaig pel món i vull entendre
perquè sempre SIm7els bons ens deixen massa aviLAat?

SOLUn treMImsor al fons del SImmar,
SOLun poMImema estriSImpat,
SOLnit de MImlluna ennuvoSImlat,
SOLun baMImtik inacaSImbat.

SOL SIm x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi