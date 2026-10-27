SImVas venir amb el SOLmarç, com la primavera, SIma un país maSOLlalt, de dictadura i reDOadd9pressió, SOLpsicodèlia i REblues, DOadd9ioga i fum per SOLviatjar amb la SImment.
I SOLvas fer dinou anys, eren els setanta, SImvolies anar al NeSOLpal, a Java i Sumatra, DOadd9però el teu fill arSOLriba somRErient, ForSOLmentera us dona casa i vent.
Amb el SImblanc, LApinta'm un SOLmatí que va naiRExent i amb la SImresLAta de colors, fes SOLun camp immens tot ple de REflors LAfes el mar del SOLblau més viu de REtots, LAdeixa el negre SOLper quan no estem SImjunts.
La vida et va fer SOLmal, però tu sempre deies: SIm"L'amor és el que SOLval, què més necessites? DOadd9Viu feliç i esSOLtima els teus gerREmans, SImi no baixis mai SOLdels arbres, viu jugant".
Amb el SImblanc, esLAquitxa aquesta SOLnit d'estels arREdents i amb la SImresta LAde colors, pinta'm d'una SOLen una les trisREtors, LAque el mar s'ha MImtornat d'un REgris molt fosc i aSImra LAel negre ens omSOLple poc a REpoc.
MImTu en feies FA#mbatik dels nostres somnis i es teSIm7nyien de colors les nostres LAnits, MImi amb aquests colors FA#mencara vaig pel món i vull entendre perquè sempre SIm7els bons ens deixen massa aviLAat?
SOLUn treMImsor al fons del SImmar, SOLun poMImema estriSImpat, SOLnit de MImlluna ennuvoSImlat, SOLun baMImtik inacaSImbat.