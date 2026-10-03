Batiscafo Katiuscas (Acords)

Només tu les averigües

Acords Acords
Antònia Font
Intro: FA#m MI FA#m MI

Batiscafo monoFA#mplaça,
es teu focus a s'aMIbisme
de ses aigües insonFA#mdables,
només tu les aveMIrigües.

Batiscafo sociaLAlista SI
redactant informe DO#mtràgic,
camarada, maquiSInista
a institut oceanoDO#m→gràSOL#m→fic. LA
Batiscafo soliFA#mtari SI7
dus un routing planeMItari.

LARetxes de sol travessen blaus maSI7rins,
ses algues tornen SOL#mverdes
i brillen ses esDO#mtrelles,
que SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·luSI7mina
i canten ses baSOL#mlenes
a 30.000 quiDO#mlòmetres d'aSIquí.

LARetxes de sol travessen blaus maSI7rins,
ses algues tornen SOL#mverdes
i brillen ses esDO#mtrelles,
que SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·luSI7mina
i canten ses siSOL#mrenes
aproxiDO#mmadament per no exisSItir.

FA#m MI FA#m MI

Batiscafo sociaLAlista SI
redactant informe DO#mtràgic,
catedràtic Yuri SIPuscas
a institut oceanoDO#m→gràSOL#m→fic. LA
Batiscafo kaFA#mtiuscas SI7
fas un atles visioMInari.

LARetxes de sol travessen blaus maSI7rins,
ses algues tornen SOL#mverdes
i brillen ses esDO#mtrelles,
que SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·luSI7mina
i canten ses baSOL#mlenes
a 30.000 quiDO#mlòmetres d'aSIquí.

LARetxes de sol travessen blaus maSI7rins,
ses algues tornen SOL#mverdes
i brillen ses esDO#mtrelles,
que SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·luSI7mina
i canten ses siSOL#mrenes
aproxiDO#mmadament per no exisSItir.

FA#m MI FA#m MI FA#m MI

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi