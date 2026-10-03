Intro:
FA#m MI FA#m MI
Batiscafo mono
FA#mplaça,
es teu focus a s'a
MIbisme
de ses aigües inson
FA#mdables,
només tu les ave
MIrigües.
Batiscafo socia
LAlista SI
redactant informe
DO#mtràgic,
camarada, maqui
SInista
a institut oceano
DO#m→grà SOL#m→fic. LA
Batiscafo soli
FA#mtari SI7
dus un routing plane
MItari. LARetxes de sol travessen blaus ma SI7rins,
ses algues tornen
SOL#mverdes
i brillen ses es
DO#mtrelles,
que
SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·lu
SI7mina
i canten ses ba
SOL#mlenes
a 30.000 qui
DO#mlòmetres d'a SIquí. LARetxes de sol travessen blaus ma SI7rins,
ses algues tornen
SOL#mverdes
i brillen ses es
DO#mtrelles,
que
SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·lu
SI7mina
i canten ses si
SOL#mrenes
aproxi
DO#mmadament per no exis SItir. FA#m MI FA#m MI
Batiscafo socia
LAlista SI
redactant informe
DO#mtràgic,
catedràtic Yuri
SIPuscas
a institut oceano
DO#m→grà SOL#m→fic. LA
Batiscafo ka
FA#mtiuscas SI7
fas un atles visio
MInari. LARetxes de sol travessen blaus ma SI7rins,
ses algues tornen
SOL#mverdes
i brillen ses es
DO#mtrelles,
que
SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·lu
SI7mina
i canten ses ba
SOL#mlenes
a 30.000 qui
DO#mlòmetres d'a SIquí. LARetxes de sol travessen blaus ma SI7rins,
ses algues tornen
SOL#mverdes
i brillen ses es
DO#mtrelles,
que
SIja s'ha fet de LAnit
i es plàncton s'il·lu
SI7mina
i canten ses si
SOL#mrenes
aproxi
DO#mmadament per no exis SItir. FA#m MI FA#m MI FA#m MI
Batiscafo mono
es teu focus a s'a
de ses aigües inson
només tu les ave
Batiscafo socia
redactant informe
camarada, maqui
a institut oceano
Batiscafo soli
dus un routing plane
ses algues tornen
i brillen ses es
que
i es plàncton s'il·lu
i canten ses ba
a 30.000 qui
ses algues tornen
i brillen ses es
que
i es plàncton s'il·lu
i canten ses si
aproxi
Batiscafo socia
redactant informe
catedràtic Yuri
a institut oceano
Batiscafo ka
fas un atles visio
ses algues tornen
i brillen ses es
que
i es plàncton s'il·lu
i canten ses ba
a 30.000 qui
ses algues tornen
i brillen ses es
que
i es plàncton s'il·lu
i canten ses si
aproxi