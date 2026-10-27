Batiste Ceba (Acords)

Encara no ha eixit el sol i allà va Batiste Ceba

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda vigila
la gossa sorda vigila
SImEncaLAra no ha eixit el sol i allà va Batiste Ceba;
SImdos LAcassalles dins del cos, l’aixada al coll,
SImcaLAmí de l’horta. Avui tot és diferent, se’n
SImadoLAna Batiste Ceba. Escavadores i ciments li
SImesLAtan destrossant la terra.

SImSe’n SOLreREcorda FA#el ti Batiste de quan era xicotet
SImque SOLson REpaFA#re li ensenyava a laurar bé, de
SImcaSOLda REdia FA#d’estiu cremant-li el sol al llom, de com
SImli SOLhan REfet FA#patir sempre eixos cabrons.
SImVoLAlen fer una carretera i li tombaren sa casa,
SIml’alSOLqueREria FA#més bonica de tota la comarca,
SImja SOLno REbeuFA#rà aigua del pou ni podrà
SImcoSOLllir REtoFA#maques. Li estan furtant la vida
SImels SOLfills REdels FA#camises blaves.
SImSe’n SOLreREcorda FA#el ti Batiste de quan era xicotet
SImque SOLson REpaFA#re li ensenyava a laurar bé, de
SImcaSOLda REdia FA#d’estiu cremant-li el sol al llom, de com
SImli SOLhan REfet FA#patir sempre eixos cabrons.
SImEnSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema,
SImenSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema,
SImenSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema,
SImenSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema.
SImEl SOLmeu RExiFA#quet és l’amo del corral i del carrer,
SImde SOLla REfigueFA#ra i la parra, de la flor del taronger.

SIm SOL RE FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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