SImEncaLAra no ha eixit el sol i allà va Batiste Ceba; SImdos LAcassalles dins del cos, l’aixada al coll, SImcaLAmí de l’horta. Avui tot és diferent, se’n SImadoLAna Batiste Ceba. Escavadores i ciments li SImesLAtan destrossant la terra.
SImSe’n SOLreREcorda FA#el ti Batiste de quan era xicotet SImque SOLson REpaFA#re li ensenyava a laurar bé, de SImcaSOLda REdia FA#d’estiu cremant-li el sol al llom, de com SImli SOLhan REfet FA#patir sempre eixos cabrons. SImVoLAlen fer una carretera i li tombaren sa casa, SIml’alSOLqueREria FA#més bonica de tota la comarca, SImja SOLno REbeuFA#rà aigua del pou ni podrà SImcoSOLllir REtoFA#maques. Li estan furtant la vida SImels SOLfills REdels FA#camises blaves. SImSe’n SOLreREcorda FA#el ti Batiste de quan era xicotet SImque SOLson REpaFA#re li ensenyava a laurar bé, de SImcaSOLda REdia FA#d’estiu cremant-li el sol al llom, de com SImli SOLhan REfet FA#patir sempre eixos cabrons. SImEnSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema, SImenSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema, SImenSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema, SImenSOLcaREra FA#no són deu i el sol ja crema. SImEl SOLmeu RExiFA#quet és l’amo del corral i del carrer, SImde SOLla REfigueFA#ra i la parra, de la flor del taronger.