LA RE MI
LABella, de vós só enamorós.
REJa LAfósseu mia!
MILa LAnit i el jorn, quan pens en vós,
MImon LAcor sospira.
Tot mon tresor done, i perREsona,
LAa vós, garrida.
REPuix no us vol mal qui el tot vós dona,
LAdau-me la vida;
REdau-me-la, doncs, hajau socors,
LAànima mia!
MILa LAnit i el jorn, quan pens en vós,
MImon LAcor sospira.
Tota la nit que en vós esREtic
LAhe somiat;
REi quan record sol, sens abric,
LAtrobe'm burlat.
RENo em burleu més: durmam los dos,
LAànima mia.
MILa LAnit i el jorn, quan pens en vós,
MImon LAcor sospira.
LABella, de vós só enamorós.
REJa LAfósseu mia!
MILa LAnit i el jorn, quan pens en vós,
MImon LAcor sospira.
Vós m'haveu fet gran cantoRErista
LAi sonador;
REvós ben criat; vós bell trobista,
LAcomponedor,
REfort i valent; també celós,
LAànima mia.
MILa LAnit i el jorn, quan pens en vós,
MImon LAcor sospira.
No us atavieu, anau aiRExí,
LAque prenc gran ira
REsi us ataviau i algú prop mi
LAper sort vos mira.
RENueta us vull, gest graciós,
LAànima mia.
MILa LAnit i el jorn, quan pens en vós,
MImon LAcor sospira.
LABella, de vós só enamorós.
REJa LAfósseu mia!
MILa LAnit i el jorn, quan pens en vós,
MImon LAcor sospira.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.