La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAFAsus2
DOmSi abans un SI♭desconeFAgut DOmera estranyaSI♭ment familiFAar, DOmper què SI♭ara FAtu DOmem resultes tan esSI♭tranya i tan vulFAgar? DOmNo cal que SI♭em diguis FAres, DOmencara tinc SI♭la faculFAtat DOmd'interpretar el SI♭teu silenci FAfred, DOmque diu que la màgia que SI♭ens envolta ha marFAxat.
SOLmI ara caREmmines tota MI♭sola pel carSI♭rer, SOLmde ben seFAgur canviaDOmràs la vida a alREgú. SOLmBellesa assasREmsina que MI♭mai oblidaSOLm→MI♭ré…
SOLmFAMI♭SI♭ FAFAsus2
DOmPer què no SI♭calles i admeFAtem? DOmRes ha sorSI♭tit com vam penFAsar. DOmJo no espeSI♭rava estimar-te FAtant. DOmI tu no imaginaSI♭ves que ara et faria el mal que et FAfa.
SOLmI ara caREmmines tota MI♭sola pel carSI♭rer, SOLmde ben seFAgur canviaDOmràs la vida a alREgú. SOLmBellesa assasREmsina que MI♭mai oblidaSOLm→MI♭ré…
SOLmFAMI♭SI♭
SOLmSi ara m'oREdiMI♭→SOLm→es… FASI♭ Si ara m'oFAdies, MI♭no t'ho retrauSOLmré.