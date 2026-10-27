Bellesa assassina (Acords)

Si abans un desconegut

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA FAsus2

DOmSi abans un SI♭desconeFAgut
DOmera estranyaSI♭ment familiFAar,
DOmper què SI♭ara FAtu
DOmem resultes tan esSI♭tranya i tan vulFAgar?
DOmNo cal que SI♭em diguis FAres,
DOmencara tinc SI♭la faculFAtat
DOmd'interpretar el SI♭teu silenci FAfred,
DOmque diu que la màgia que SI♭ens envolta ha marFAxat.

SOLmI ara caREmmines tota MI♭sola pel carSI♭rer,
SOLmde ben seFAgur canviaDOmràs la vida a alREgú.
SOLmBellesa assasREmsina que MI♭mai oblidaSOLm→MI♭ré…

SOLm FA MI♭ SI♭
FA FAsus2

DOmPer què no SI♭calles i admeFAtem?
DOmRes ha sorSI♭tit com vam penFAsar.
DOmJo no espeSI♭rava estimar-te FAtant.
DOmI tu no imaginaSI♭ves que ara et faria el mal que et FAfa.

SOLmI ara caREmmines tota MI♭sola pel carSI♭rer,
SOLmde ben seFAgur canviaDOmràs la vida a alREgú.
SOLmBellesa assasREmsina que MI♭mai oblidaSOLm→MI♭ré…

SOLm FA MI♭ SI♭

SOLmSi ara m'oREdiMI♭→SOLm→es… FA SI♭
Si ara m'oFAdies, MI♭no t'ho retrauSOLmré.

RE MI♭ SOLm FA SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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