Benvingut al paradís (Acords)

Cares tristes al teu barri

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas benvingut al paradis
obrint pas benvingut al paradis
MIm LAm SIm

MImCares tristes al teu barLAmri, SIm
MImbutxaques buides als maLAmtins, SIm
MImsomnis perduts entre nauLAmfraSImgis, entre naufragis.
MImSilencis als parcs de LAml'oblit. SIm

MImPromeses als telediaris, LAm SIm
MImmés dones mortes al seu LAmpis, SIm
MImcotxes cremats a l'extraLAmradi, SIma l'extraradi!
MImSirenes i trets a les LAmnits! SIm
MImBenvinguts al paradís! LAm SIm

MImUoo! BenLAmvinguts SImal paradís!
MImUoLAmo! SIm
MImUoo! BenLAmvinguts SImal paradís!
MImUoLAmo! SIm

MImTristes es LAmcreuen SImles fronteres,
MImmurs i heLAmlicòpSImters als deserts,
MImsomriures LAmcomparSImtint faveles,
MImracisme LAmi odi SImals teus carrers.

MImNotícies LAmbomba SIma la pantalla,
MImmisèriLAmes que no SImes poden dir,
MImterrorisLAmtes SImal Pentàgon,
MImpistoLAmlers a SImWall Street.

MImYou are LAmwelcoSImme. Uoh! Welcome to paradise.
MImYou are LAmwelcoSImme. Uoh! Welcome to paradise.

DODesperREta la feMImra que porSImtes sempre dins del cor.
DONo et REfalles, SImno et calles, no deixes que et guanye la por.
DOApunta, REdispaMImra! Ets massa SImjove per morir.
DOLa selREva t'esSImpera, benvingut al paradís!

MImCares tristes al teu barri, LAm SIm
MImbutxaques buides als maLAmtins, SIm
MImsomnis perduts entre nauLAmfragis, SImentre naufragis.
MImSilencis als bars de l'oLAmblit. SIm
MImBenvingut al paradís! LAm SIm

MImUoo! BenLAmvinguts SImal paradís!
MImUoLAmo! SIm
MImUoo! BenLAmvinguts SImal paradís!
MImUoLAmo! SIm

DODesperREta la feMImra que porSImtes sempre dins del cor.
DONo et REfalles, SImno et calles, no deixes que et guanye la por.
DOApunta, REdispaMImra! Ets massa SImjove per morir.
DOLa selREva t'esSImpera, benvingut al paradís!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi