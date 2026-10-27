MImTristes es LAmcreuen SImles fronteres, MImmurs i heLAmlicòpSImters als deserts, MImsomriures LAmcomparSImtint faveles, MImracisme LAmi odi SImals teus carrers.
MImNotícies LAmbomba SIma la pantalla, MImmisèriLAmes que no SImes poden dir, MImterrorisLAmtes SImal Pentàgon, MImpistoLAmlers a SImWall Street.
MImYou are LAmwelcoSImme. Uoh! Welcome to paradise. MImYou are LAmwelcoSImme. Uoh! Welcome to paradise.
DODesperREta la feMImra que porSImtes sempre dins del cor. DONo et REfalles, SImno et calles, no deixes que et guanye la por. DOApunta, REdispaMImra! Ets massa SImjove per morir. DOLa selREva t'esSImpera, benvingut al paradís!
MImCares tristes al teu barri, LAmSIm MImbutxaques buides als maLAmtins, SIm MImsomnis perduts entre nauLAmfragis, SImentre naufragis. MImSilencis als bars de l'oLAmblit. SIm MImBenvingut al paradís! LAmSIm
DODesperREta la feMImra que porSImtes sempre dins del cor. DONo et REfalles, SImno et calles, no deixes que et guanye la por. DOApunta, REdispaMImra! Ets massa SImjove per morir. DOLa selREva t'esSImpera, benvingut al paradís!