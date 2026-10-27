Benvingut als Pirineus (Acords)

Seguir uns ulls fins estimbar-se

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve pels dies bons
pau vallve pels dies bons
SI♭m SI SI♭m SOL♭m MI♭m

SI♭mSeguir uns ulls fins esSItimbar-se.
SI♭mDiu que demà SOL♭plourà. MI♭m
SI♭mNormes per viure senRE♭mse normes,
LA♭mque losers, però LA♭que guai.

A SI♭mmi se'm conquista així, en SIpijama.
SI♭mFem-nos tot Europa SOL♭en MI♭mtren,
SI♭mque jo avui soc de qui RE♭mem vulgui.
LA♭mBenvinguts als LA♭Pirineus.

SOL♭m LA RE♭m MI

SI♭mPerò ara mateix soc un SIdivendres
i SI♭mtu un diumenge és el SOL♭que MI♭mvols,
SI♭mque en realitat busco RE♭mEL diumenge,
LA♭mperò de moment aixeLA♭co pols.

LAmaj7Donant roses de fogueig,
RE♭mque el millor sol és el d'hivern,
i LA♭mamb una sola frase al cap:
MI♭m"Que diguin el que vulguin,
LAmaj7que si pensem el que diran
RE♭msegur que no farem LA♭mmai LA♭res".

SOL♭mEntre LAdesig i germanor,
RE♭mentre MIvolcans i miradors,
SOL♭mentre LAllençols i apicultors,
RE♭mentre MIYouPorn i More Than Words!
SOL♭mEntre LAdesig i germanor,
RE♭mentre MIvolcans i miradors,
SOL♭mentre LAllençols i apicultors,
RE♭mentre MIYouPorn i More SOL♭m→LAThan RE♭m→MIWords!

SOL♭mBenvinLAguts RE♭mals MIPirineus!
SOL♭mBenvinLAguts RE♭mals MIPirineus!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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