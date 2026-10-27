SI♭mSeguir uns ulls fins esSItimbar-se. SI♭mDiu que demà SOL♭plourà. MI♭m SI♭mNormes per viure senRE♭mse normes, LA♭mque losers, però LA♭que guai.
A SI♭mmi se'm conquista així, en SIpijama. SI♭mFem-nos tot Europa SOL♭en MI♭mtren, SI♭mque jo avui soc de qui RE♭mem vulgui. LA♭mBenvinguts als LA♭Pirineus.
SOL♭mLARE♭mMI
SI♭mPerò ara mateix soc un SIdivendres i SI♭mtu un diumenge és el SOL♭que MI♭mvols, SI♭mque en realitat busco RE♭mEL diumenge, LA♭mperò de moment aixeLA♭co pols.
LAmaj7Donant roses de fogueig, RE♭mque el millor sol és el d'hivern, i LA♭mamb una sola frase al cap: MI♭m"Que diguin el que vulguin, LAmaj7que si pensem el que diran RE♭msegur que no farem LA♭mmai LA♭res".
SOL♭mEntre LAdesig i germanor, RE♭mentre MIvolcans i miradors, SOL♭mentre LAllençols i apicultors, RE♭mentre MIYouPorn i More Than Words! SOL♭mEntre LAdesig i germanor, RE♭mentre MIvolcans i miradors, SOL♭mentre LAllençols i apicultors, RE♭mentre MIYouPorn i More SOL♭m→LAThan RE♭m→MIWords!