Benvinguts al club (Acords)

Aquest no és un club privat

Acords Acords
Super3
MI DO#m MI DO#m

LAAquest no és un club priMIvat,
LAés un club molt animat MI
REque tothom es pot fer seu: MI
REnomés cal ficar-hi un MIpeu.

LAJa no hauràs de buscar MImés,
LAaquí trobaràs de MItot.
RECom aquest club no hi ha MIres,
REbenvingut al SuSIper3.

BenvinMIguts al DO#mclub, MIbenvinDO#mguts, MIbenvinDO#mguts.
Com aLAquest club no hi ha res,
benvinSIguts al Super3.

MI DO#m MI DO#m

LAUna nova dimensiMIó,
LAun secret que has de guarMIdar;
REuna porta a la ficció MI
REs'obre amb la imaginaciMIó.

LADel món màgic al reMIal,
LAun viatge ben esMItrany;
REels dibuixos som huMImans
REi es capgiren tots els SIplans.

BenvinMIguts al DO#mclub, MIbenvinDO#mguts, MIbenvinDO#mguts.
Com aLAquest club no hi ha res,
benvinSIguts al Super3.

FA REm FA REm

LA#Creuaràs la porta i FAres no tornarà a ser igual.
LA#Tots podem ser difeFArents i tots som tan semblants.
RE#Atreveix-te a fer aquest FApas, no te'n penediràs.
RE#Endavant, que el SuDOper3 t'està esperant.

BenvinFAguts al REmclub, FAbenvinREmguts, FAbenvinREmguts.
Com aLA#quest club no hi ha res,
benvinDOguts al Super3.

BenvinFAguts al REmclub, FAbenvinREmguts, FAbenvinREmguts.
Com aLA#quest club no hi ha res,
benvinDO#guts al Super3.

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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