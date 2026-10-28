LAAquest no és un club priMIvat, LAés un club molt animat MI REque tothom es pot fer seu: MI REnomés cal ficar-hi un MIpeu.
LAJa no hauràs de buscar MImés, LAaquí trobaràs de MItot. RECom aquest club no hi ha MIres, REbenvingut al SuSIper3.
BenvinMIguts al DO#mclub, MIbenvinDO#mguts, MIbenvinDO#mguts. Com aLAquest club no hi ha res, benvinSIguts al Super3.
MIDO#mMIDO#m
LAUna nova dimensiMIó, LAun secret que has de guarMIdar; REuna porta a la ficció MI REs'obre amb la imaginaciMIó.
LADel món màgic al reMIal, LAun viatge ben esMItrany; REels dibuixos som huMImans REi es capgiren tots els SIplans.
BenvinMIguts al DO#mclub, MIbenvinDO#mguts, MIbenvinDO#mguts. Com aLAquest club no hi ha res, benvinSIguts al Super3.
FAREmFAREm
LA#Creuaràs la porta i FAres no tornarà a ser igual. LA#Tots podem ser difeFArents i tots som tan semblants. RE#Atreveix-te a fer aquest FApas, no te'n penediràs. RE#Endavant, que el SuDOper3 t'està esperant.
BenvinFAguts al REmclub, FAbenvinREmguts, FAbenvinREmguts. Com aLA#quest club no hi ha res, benvinDOguts al Super3.
BenvinFAguts al REmclub, FAbenvinREmguts, FAbenvinREmguts. Com aLA#quest club no hi ha res, benvinDO#guts al Super3.