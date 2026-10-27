Bevent Passat (Acords)

Són les onze del matí, no em preguntis res, quiet

Acords Acords
Umpah-Pah
umpah pah raons de pes
umpah pah raons de pes
DOmSón les onze del matí, no em preguntis res, quiet.
DOmÉs un diumenge qualsevol, m'aixeco i vaig de tort,
DOmi a la boca hi tinc mal gust, tot hi veig borrós.
DOmEl cap em va molt a poc a poc, mentre no puc parar
FAmel meu carai de cor...
LA♭M'hauré… m'hauré...SOLm'hauré de canviar el cerDOmvell.

DOm SOL SI♭ DO

DOmTot just tocat el tut, començo a rondinar
DOmd'aquell despertador, que sempre em sol posar nerviós.
DOmI cada nou raig brillant em costa més dibuixar
DOml'esbós senzill d'un somrís abans, que fàcilment sortia
FAmd'aquella engruna de niu dolç.
LA♭Em fa molt mal pensar que el futur és gris,
SOLque es podrirà fent un badall.

DOm SOL SI♭ DO

SI♭Tu sempre dius que està ben bé a punt DOmd'arribar.
SI♭A bona hora DOmvindràs...
SI♭Que ni ens caldrà tornar-nos a emDOmborratxar.
SI♭El temps corre, se'ns esDOmtà socarrimant.
SI♭Vull aiguardent, jo ja no puc espeDOmrar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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