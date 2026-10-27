DOmSón les onze del matí, no em preguntis res, quiet. DOmÉs un diumenge qualsevol, m'aixeco i vaig de tort, DOmi a la boca hi tinc mal gust, tot hi veig borrós. DOmEl cap em va molt a poc a poc, mentre no puc parar FAmel meu carai de cor... LA♭M'hauré… m'hauré...SOLm'hauré de canviar el cerDOmvell.
DOmSOLSI♭DO
DOmTot just tocat el tut, començo a rondinar DOmd'aquell despertador, que sempre em sol posar nerviós. DOmI cada nou raig brillant em costa més dibuixar DOml'esbós senzill d'un somrís abans, que fàcilment sortia FAmd'aquella engruna de niu dolç. LA♭Em fa molt mal pensar que el futur és gris, SOLque es podrirà fent un badall.
DOmSOLSI♭DO
SI♭Tu sempre dius que està ben bé a punt DOmd'arribar. SI♭A bona hora DOmvindràs... SI♭Que ni ens caldrà tornar-nos a emDOmborratxar. SI♭El temps corre, se'ns esDOmtà socarrimant. SI♭Vull aiguardent, jo ja no puc espeDOmrar.