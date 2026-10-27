Biberons de combat (Acords)

Tisores, pedaços i agulles de cosir

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOLm MI♭ FA

TiSOLmsores, pedaços i aMI♭gulles de cosir,
caFAbassos a mitges, els MI♭llibres per obrir,
camSOLmpanes que sonen, la MI♭gent que fuig corrents.
S’oFAfeguen els crits que broMI♭llaven pel carrer.

La SI♭terra s’esgarrifa i FAgemega de por,
les MI♭llums que s’apaguen i ens porten a la foscor,
xiuSI♭lets embogits entre uFAna coral de plors,
roMI♭saris i sants fan calRE7mar les tremolors.

Plouen SOLmbombes, bombes,
nens vesMI♭tits de soldats,
bibeFArons escampats
sobre els SOLmcamps de sembrat.
Nens vesMI♭tits de solFAdats.
Plouen SOLmbombes, bombes,
nens vesMI♭tits de soldats,
bibeFArons escampats
sobre els DOmcamps de combat,
sobre els RE7camps de combat.

SOLm MI♭ FA x4

EsSOLmpases de fusta, esMI♭cuts fets de cartró,
un FAcopet a l’esquena, que us aMI♭companyi la sort.
JoSOLmguines malmeses ara MI♭donen escalfor,
les FAmares que cuinen per teMI♭nir-los més a prop.

CaraSI♭mels de recompensa que ninFAgú recollirà,
les MI♭veus adormides d’un passat no molt llunyà,
l’inSI♭fància enterrada entre FApàndols i cavalls,
la MI♭vida que s’apaga al RE7ritme dels sonalls.

Plouen SOLmbombes, bombes,
nens vesMI♭tits de soldats,
bibeFArons escampats
sobre els SOLmcamps de sembrat.
Nens vesMI♭tits de solFAdats.
Plouen SOLmbombes, bombes,
nens vesMI♭tits de soldats,
bibeFArons escampats
sobre els DOmcamps de combat,
sobre els RE7camps de combat.
Plouen SOLmbombes, bombes,
nens vesMI♭tits de soldats,
bibeFArons escampats
sobre els SOLmcamps de sembrat.
Nens vesMI♭tits de solFAdats.
Plouen SOLmbombes, bombes,
nens vesMI♭tits de soldats,
bibeFArons escampats
sobre els DOmcamps de combat,
sobre els RE7camps de combat.

SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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