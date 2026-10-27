La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOLmMI♭FA
TiSOLmsores, pedaços i aMI♭gulles de cosir, caFAbassos a mitges, els MI♭llibres per obrir, camSOLmpanes que sonen, la MI♭gent que fuig corrents. S’oFAfeguen els crits que broMI♭llaven pel carrer.
La SI♭terra s’esgarrifa i FAgemega de por, les MI♭llums que s’apaguen i ens porten a la foscor, xiuSI♭lets embogits entre uFAna coral de plors, roMI♭saris i sants fan calRE7mar les tremolors.
Plouen SOLmbombes, bombes, nens vesMI♭tits de soldats, bibeFArons escampats sobre els SOLmcamps de sembrat. Nens vesMI♭tits de solFAdats. Plouen SOLmbombes, bombes, nens vesMI♭tits de soldats, bibeFArons escampats sobre els DOmcamps de combat, sobre els RE7camps de combat.
SOLmMI♭FA x4
EsSOLmpases de fusta, esMI♭cuts fets de cartró, un FAcopet a l’esquena, que us aMI♭companyi la sort. JoSOLmguines malmeses ara MI♭donen escalfor, les FAmares que cuinen per teMI♭nir-los més a prop.
CaraSI♭mels de recompensa que ninFAgú recollirà, les MI♭veus adormides d’un passat no molt llunyà, l’inSI♭fància enterrada entre FApàndols i cavalls, la MI♭vida que s’apaga al RE7ritme dels sonalls.
Plouen SOLmbombes, bombes, nens vesMI♭tits de soldats, bibeFArons escampats sobre els SOLmcamps de sembrat. Nens vesMI♭tits de solFAdats. Plouen SOLmbombes, bombes, nens vesMI♭tits de soldats, bibeFArons escampats sobre els DOmcamps de combat, sobre els RE7camps de combat. Plouen SOLmbombes, bombes, nens vesMI♭tits de soldats, bibeFArons escampats sobre els SOLmcamps de sembrat. Nens vesMI♭tits de solFAdats. Plouen SOLmbombes, bombes, nens vesMI♭tits de soldats, bibeFArons escampats sobre els DOmcamps de combat, sobre els RE7camps de combat.