Bigoti vermell (Acords)

Et pintaré un bigoti amb boli vermell

Acords Acords
Anna Roig i L’ombre de ton chien
anna roig i lombre de ton chien bigoti vermell
anna roig i lombre de ton chien bigoti vermell
Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aqueSOLlla foto que no puc sofrir.

I a FAm→mi em pintaSI♭→ré caSOL→bells arrisDOmsats, ben llargs,
per transFAm→formar en diverSI♭→tits aquells SOL→moments que no DOmvan ser-ho.

Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aqueSOLlla foto que no puc sofrir.

Ja FAm→que no te'l SI♭→puc pinSOL→tar de veriDOmtat, ben llarg,
per FAm→veure't un pèl diSI♭→vertit, tu, SOL→que no ho ets ni DOmmai vas ser-ho.

Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aqueSOLlla foto que no puc sofrir.

I iFAm→maginaré que SI♭→el viSOL→atge tamDOmpoc no va ser tan llarg,
i iFAm→maginaré que de SI♭→tan bonic SOL→fins i tot DOmtornaria a fer-lo.

Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pintaDOmré un bigoti amb boli vermell
en aqueSOLlla foto que no puc sofrir.

I FAm→et pintaSI♭→ré una berSOL→ruga i un DOmmoc que et cau, ben llarg,
per FAm→transformar SI♭→en diverSOL→tit tot allò DOmque no va ser-ho,
per FAm→transformar SI♭→en divertit SOL→allò que DOmrecordo llarg i trist,
tan FAm→llarg, tan SI♭→trist, però SOL→que de fet... DOmtant no va ser-ho.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi