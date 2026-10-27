Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella
SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aque
SOLlla foto que no puc sofrir.
I a
FAm→mi em pinta SI♭→ré ca SOL→bells arris DOmsats, ben llargs,
per trans
FAm→formar en diver SI♭→tits aquells SOL→moments que no DOmvan ser-ho.
Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella
SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aque
SOLlla foto que no puc sofrir.
Ja
FAm→que no te'l SI♭→puc pin SOL→tar de veri DOmtat, ben llarg,
per
FAm→veure't un pèl di SI♭→vertit, tu, SOL→que no ho ets ni DOmmai vas ser-ho.
Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella
SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aque
SOLlla foto que no puc sofrir.
I i
FAm→maginaré que SI♭→el vi SOL→atge tam DOmpoc no va ser tan llarg,
i i
FAm→maginaré que de SI♭→tan bonic SOL→fins i tot DOmtornaria a fer-lo.
Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aquella
SOLfoto que ens vam fer a París.
Et pinta
DOmré un bigoti amb boli vermell
en aque
SOLlla foto que no puc sofrir.
I
FAm→et pinta SI♭→ré una ber SOL→ruga i un DOmmoc que et cau, ben llarg,
per
FAm→transformar SI♭→en diver SOL→tit tot allò DOmque no va ser-ho,
per
FAm→transformar SI♭→en divertit SOL→allò que DOmrecordo llarg i trist,
tan
FAm→llarg, tan SI♭→trist, però SOL→que de fet... DOmtant no va ser-ho.
en aquella
Et pinta
en aque
I a
per trans
Et pinta
en aquella
Et pinta
en aque
Ja
per
Et pinta
en aquella
Et pinta
en aque
I i
i i
Et pinta
en aquella
Et pinta
en aque
I
per
per
tan