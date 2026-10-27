Billy Joe (Acords)

The * sign means only strum once

Acords Acords
Mama Dousha
MI FA#m RE MI SIm RE

REDiumenge gris que no avança,
MIperdut entre cançons d'altres,
FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà
REla persona que li entengui les lletres,
MIl'escenari que li toqui el rebenta,
DO#mla jornada que treballi en fer temes.
DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.

REDiumenge gris que no avança,
MIperdut entre cançons d'altres,
FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà
REla persona que li entengui les lletres,
MIl'escenari que li toqui el rebenta,
DO#mla jornada que treballi en fer temes.
DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.

RES'empana molt mirant la MIred per nar a la moda.
FA#mEncara porta aquella xapa de fa l'hòstia.
REEstà pendent de cada liMIke a cada hora
DO#mi pensa llocs i en quin moment vindrà la glòria.

REBilly,
MIrecorda d'on venen les FA#mganes,
REno oblidis quan tenies quinze anys
MItocant Green Day de maDO#mtinada.

REDiumenge gris que no avança,
MIperdut entre cançons d'altres,
FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà
REla persona que li entengui les lletres,
MIl'escenari que li toqui el rebenta,
DO#mla jornada que treballi en fer temes.
DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.

REDiumenge gris que no avança,
MIperdut entre cançons d'altres,
FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà
REla persona que li entengui les lletres,
MIl'escenari que li toqui el rebenta,
DO#mla jornada que treballi en fer temes.
DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.

MI FA#m RE MI DO#m RE

Passa les hores buscant lliMIçons,
FA#mquina és la forma rere un temón (no ho sé).
REBilly, et compares sempre molt.
MIEstà bé la por que t'entra al DO#mcos.
DO#mBilly, no oblidis d'on ve tot.

RETanta il·lusió.
MILi han dit que sí, després que no.
FA#mNo pilla el joc,
DO#mperò es farà al seu lloc.

RETanta il·lusió.
MILi han dit que sí, després que no.
FA#mNo pilla el joc,
DO#mperò es farà al seu lloc.

REBilly,
MIrecorda d'on venen les FA#mganes,
REno oblidis quan tenies quinze anys
MItocant Green Day de maDO#mtinada.

REDiumenge gris que no avança,
MIperdut entre cançons d'altres,
FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà
REla persona que li entengui les lletres,
MIl'escenari que li toqui el rebenta,
DO#mla jornada que treballi en fer temes.
DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.

REDiumenge gris que no avança,
MIperdut entre cançons d'altres,
FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà
REla persona que li entengui les lletres,
MIl'escenari que li toqui el rebenta,
DO#mla jornada que treballi en fer temes.
DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.

RE MI
FA#mBilly, no te'n vagis, aguanREta.
MI LA RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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