REDiumenge gris que no avança, MIperdut entre cançons d'altres, FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà REla persona que li entengui les lletres, MIl'escenari que li toqui el rebenta, DO#mla jornada que treballi en fer temes. DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.
REDiumenge gris que no avança, MIperdut entre cançons d'altres, FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà REla persona que li entengui les lletres, MIl'escenari que li toqui el rebenta, DO#mla jornada que treballi en fer temes. DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.
RES'empana molt mirant la MIred per nar a la moda. FA#mEncara porta aquella xapa de fa l'hòstia. REEstà pendent de cada liMIke a cada hora DO#mi pensa llocs i en quin moment vindrà la glòria.
REBilly, MIrecorda d'on venen les FA#mganes, REno oblidis quan tenies quinze anys MItocant Green Day de maDO#mtinada.
REDiumenge gris que no avança, MIperdut entre cançons d'altres, FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà REla persona que li entengui les lletres, MIl'escenari que li toqui el rebenta, DO#mla jornada que treballi en fer temes. DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.
REDiumenge gris que no avança, MIperdut entre cançons d'altres, FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà REla persona que li entengui les lletres, MIl'escenari que li toqui el rebenta, DO#mla jornada que treballi en fer temes. DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.
MIFA#mREMIDO#mRE
Passa les hores buscant lliMIçons, FA#mquina és la forma rere un temón (no ho sé). REBilly, et compares sempre molt. MIEstà bé la por que t'entra al DO#mcos. DO#mBilly, no oblidis d'on ve tot.
RETanta il·lusió. MILi han dit que sí, després que no. FA#mNo pilla el joc, DO#mperò es farà al seu lloc.
RETanta il·lusió. MILi han dit que sí, després que no. FA#mNo pilla el joc, DO#mperò es farà al seu lloc.
REBilly, MIrecorda d'on venen les FA#mganes, REno oblidis quan tenies quinze anys MItocant Green Day de maDO#mtinada.
REDiumenge gris que no avança, MIperdut entre cançons d'altres, FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà REla persona que li entengui les lletres, MIl'escenari que li toqui el rebenta, DO#mla jornada que treballi en fer temes. DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.
REDiumenge gris que no avança, MIperdut entre cançons d'altres, FA#mel Billy no es cansa, ell s'imagina que algun dia arribarà REla persona que li entengui les lletres, MIl'escenari que li toqui el rebenta, DO#mla jornada que treballi en fer temes. DO#mBilly, no te'n vagis, aguanta.