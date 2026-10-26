La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA# MI SI MI x4
Si el que FA#vols és diversió,
una miFA#ca d'imaginació,
tu posa'ns unes SIbirres,
que el deDO#més ja ho faré FA#jo.
La birra em fa, DO#vibrar
MIem fa riure i SIcantar.
FA#Si hi ha suc de ciSIvada,
no puc DO#parar de FA#ballar.
Birres i més DO#birres,
MIbirres i més SIbirres,
FA#birres i més SIbirres.
El meu DO#poble viu FA#d'això.
Birres i més DO#birres,
MIbirres i més SIbirres,
FA#birres i més SIbirres.
El meu DO#poble vol FA#això.
FA# MI SI MI x4
Si seFA#gueix el bar obert,
no s'aFA#turarà el concert.
La birra és addicSItiva
i a soDO#bre et manté desFA#pert.
La birFA#ra és un tresor,
del maFA#teix color que l'or.
M'engresca i m'ataSIbala,
perquè em DO#té robat el FA#cor.
Birres i més DO#birres,
MIbirres i més SIbirres,
FA#birres i més SIbirres.
El meu DO#poble viu FA#d'això.
Birres i més DO#birres,
MIbirres i més SIbirres,
FA#birres i més SIbirres.
El meu DO#poble vol FA#això.
SI SOL#m FA# DO#
SI SOL#m FA#
SI SOL#m FA# DO#
SI SOL#m SI
FA# MI SI MI x4
FA#Birres i més DO#birres,
MIbirres i més SIbirres,
FA#birres i més SIbirres.
El meu DO#poble viu FA#d'això.
Birres i més DO#birres,
MIbirres i més SIbirres,
FA#birres i més SIbirres.
El meu DO#poble vol FA#això.
FA# MI SI MI x4
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.