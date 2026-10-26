LA SIm MI LA
FA#m SIm MI LA
Han passat ja molts anys des de el SImprimer cop
MIque jo a tu et vaig LAveure.
Recordar no és difícil, difíSImcil va ser
MItenir-te al meu LAcostat.
Ella no és imposSImsible,
MIcom deia aqueLAlla cançó.
Qui espera desesSImpera,
MIperò si aguanta, ho LApot tenir tot.
REI és que en LAdespertar
FA#mhan pasSImsat uns anys.
DO#mTu ho eres FA#mtot,
no saSImbia com tocar-te,
com teREnir-te i respiMIrar-te.
LAJo no puc seguir aiSImxí.
El que MIno pot ser no seLArà.
Passen els FA#mmesos, no et veig SImmai.
Has fuMIgit o t'he imaLAginat?
Diuen que l'amor no és diSImfícil,
aiMIxò potser ho vas dir LAtu.
Tan fàcil com dues miraSImdes que
es MIcreuen quan el destí ho va maLAnar.
No saps que costa SImmolt esperar.
ImaMIgina't tu, LAal meu costat.
Vaig tocar el cel SImquan em vas dir
que no poMIdies resLApirar sense mi.
REAra LAhe de dir-te
FA#mque dins el meu SImcor,
tot i DO#mmolt de deFA#msitjar-ho,
no hi caSImbien les paraules
que ara REsurten confesMIsant el meu aLAmor.
Quan soc dintre de SImtu
i tu MIets a sobre de LAmi,
sento que FA#mtot el que vaig soSImmiar
vola MIcap a un cel LAblau.
LA SIm MI LA
FA#m SIm MI LA
REPerò potLAser l'amor FA#mi la lliSImbertat
són noDO#mtes d'una harmoFA#mnia
dissoSImnant i malsonant
que ha obliREdat el pas dels MIanys.
CaminaLAré cap a un altre cosSImtat.
El que MIno pot ser no seLArà.
Viure i paDO#mtir no és el mateix per SImmi,
doncs l'amor no és la MIguerra.
Jo no ho vull aiLAxí.
Potser que jo sí vulgui i no SImvulguis tu,
que no MIvegi que ja t'he perLAdut.
T'he estimat DO#msempre i sempre volSImdré
saber de MItu, saber que et va LAbé.
El que vas soSImmiar,
MIsaps que no ho seré LAmai.
FA#mLa meva sang no és SImblava.
No, no, MIno, perquè soc huLAmà.
LA SIm MI LA
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