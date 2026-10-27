I l'avaLAmrícia ja SOLfa molt que et conLAmtempla. Compres abrics i t'arMImranques la LAmpell. Sempre has triDOat el camí fàcil i amb torSOLnada. Res com estar a FAcasa quan el sol diu aMIdéu, i que la LAmcalma et blanSOLquegi la consLAmciència i que la pauta et manMImtingui amb els deLAmmés. El teu siDOlenci, la millor de les juSOLgades. I a la taula tots som FAcartes, però les barallen MIells.
I als maFAtins, el caSOLfè, LAmnegre, saluFAdant, els SOLveïns, MIblancs.
FAI els teus peus ben lliSOLgats a unes LAmputes cadenes eternes, les que et forja el benesFAtar, que la merda en fa ideSOLals.
FAPotser és temps de criSOLdar…
LAmFlames FAcontra el DOcel, REms'aixequen les masses. LAmBlau de FAsang cruDOel REmpintarà les places. LAmFlames FAcontra el DOcel, REms'aixequen les masses. LAmBlau de FAsang cruSOLel.
FAQue ens pinti les caSOLres.
LAmSOLFADO LAmSOLFADO x2
Respirem LAml'aire viciSOLat d'aquesta LAmcel·la que ens protegeix d'eneMImmics que enyoLAmrem. Les guilloDOtines fa molt que estan roveSOLllades, però els ocells no tenen FAales ni esmolen els seus MIbecs.
FAI als matins, surten SOLbrots LAmtendres FAi a la nit, són munSOLtanyes de MIcendra. FANomés vull que t'aixequis i SOLmiris què hi ha a la fiLAmnestra i em facis un FApoema que res et rimi en SOLmerda.
FAPotser és temps de criSOLdar…
LAmFlames FAcontra el DOcel, REms'aixequen les masses. LAmBlau de FAsang cruDOel REmpintarà les places. LAmFlames FAcontra el DOcel, REms'aixequen les masses. LAmBlau de FAsang cruSOLel.