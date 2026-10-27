Blau sang, vermell cel (Acords)

I l'avarícia ja fa molt que et contempla

Acords Acords
Crim
crim blau sang vermell cel
crim blau sang vermell cel
LAm SOL FA DO
LAm SOL FA DO x2

I l'avaLAmrícia ja SOLfa molt que et conLAmtempla.
Compres abrics i t'arMImranques la LAmpell.
Sempre has triDOat el camí fàcil i amb torSOLnada.
Res com estar a FAcasa
quan el sol diu aMIdéu,
i que la LAmcalma et blanSOLquegi la consLAmciència
i que la pauta et manMImtingui amb els deLAmmés.
El teu siDOlenci, la millor de les juSOLgades.
I a la taula tots som FAcartes, però les barallen MIells.

I als maFAtins, el caSOLfè, LAmnegre,
saluFAdant, els SOLveïns, MIblancs.

FAI els teus peus ben lliSOLgats
a unes LAmputes cadenes eternes,
les que et forja el benesFAtar,
que la merda en fa ideSOLals.

FAPotser és temps de criSOLdar…

LAmFlames FAcontra el DOcel,
REms'aixequen les masses.
LAmBlau de FAsang cruDOel
REmpintarà les places.
LAmFlames FAcontra el DOcel,
REms'aixequen les masses.
LAmBlau de FAsang cruSOLel.

FAQue ens pinti les caSOLres.

LAm SOL FA DO
LAm SOL FA DO x2

Respirem LAml'aire viciSOLat d'aquesta LAmcel·la
que ens protegeix d'eneMImmics que enyoLAmrem.
Les guilloDOtines fa molt que estan roveSOLllades,
però els ocells no tenen FAales ni esmolen els seus MIbecs.

FAI als matins, surten SOLbrots LAmtendres
FAi a la nit, són munSOLtanyes de MIcendra.
FANomés vull que t'aixequis i SOLmiris què hi ha a la fiLAmnestra
i em facis un FApoema que res et rimi en SOLmerda.

FAPotser és temps de criSOLdar…

LAmFlames FAcontra el DOcel,
REms'aixequen les masses.
LAmBlau de FAsang cruDOel
REmpintarà les places.
LAmFlames FAcontra el DOcel,
REms'aixequen les masses.
LAmBlau de FAsang cruSOLel.

FAQue ens pinti les caSOLres.

LAm DO SOL
LAm FAm LAm FA MI
LAm DO SOL
LAm FA LAm FA MI
FA LAm FA

REm SOL DO
REm SOL DO FA

Vull que el LAmsol desfaci el SOLgel,
que l'esDOpurna esFAclati
i la LAmsang d'un món tan SOLcruel
sigui el DOgran nauFAfragi. LAm SOL DO FA
LAm→SOL→DONauFAfragi. LAm SOL DO FA
LAm→SOL→DONauFAfragi.

LAm SOL FA DO
LAm SOL FA DO x6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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