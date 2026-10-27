Blaus i sol de roses blanques (Acords)

Blaus i sol de roses blanques

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet l aigua no cansa
maria del mar bonet l aigua no cansa
REBlaus i sol de roses LA7blanques.
REBlaus i sol de roses LA7blanques.
REEl pati verd i SOLblanc de LA7primavera,
REel pati verd i SOLblanc de LA7primavera,
SOLple de bels astorats,
REple de bels asLA7torats davant la SOLPasREqua.
SOLPle de bels asREtorats davant la LA7PasREqua.

SOL LA

REBlaus i sol de roses LA7blanques.
REBlaus i sol de roses LA7blanques.
REEl pati verd i SOLblanc de LA7primavera,
REel pati verd i SOLblanc de LA7primavera,
SOLple de bels astorats,
REple de bels asLA7torats davant la SOLPasREqua.
SOLPle de bels asREtorats davant la LA7PasREqua.

SOL LA7 SOL LA7 RE SOL LA

REBlaus i sol de roses LA7blanques.
REBlaus i sol de roses LA7blanques.
REEl pati verd i SOLblanc de LA7primavera,
REel pati verd i SOLblanc de LA7primavera,
SOLple de bels astorats,
REple de bels asLA7torats davant la SOLPasREqua.
SOLPle de bels asREtorats davant la LA7PasREqua.

SOL RE SOL LA RE SOL LA RE SOL LA RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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