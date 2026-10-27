REBlaus i sol de roses LA7blanques. REBlaus i sol de roses LA7blanques. REEl pati verd i SOLblanc de LA7primavera, REel pati verd i SOLblanc de LA7primavera, SOLple de bels astorats, REple de bels asLA7torats davant la SOLPasREqua. SOLPle de bels asREtorats davant la LA7PasREqua.
SOLLA
REBlaus i sol de roses LA7blanques. REBlaus i sol de roses LA7blanques. REEl pati verd i SOLblanc de LA7primavera, REel pati verd i SOLblanc de LA7primavera, SOLple de bels astorats, REple de bels asLA7torats davant la SOLPasREqua. SOLPle de bels asREtorats davant la LA7PasREqua.
SOLLA7SOLLA7RESOLLA
REBlaus i sol de roses LA7blanques. REBlaus i sol de roses LA7blanques. REEl pati verd i SOLblanc de LA7primavera, REel pati verd i SOLblanc de LA7primavera, SOLple de bels astorats, REple de bels asLA7torats davant la SOLPasREqua. SOLPle de bels asREtorats davant la LA7PasREqua.