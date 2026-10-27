Blindada (Acords)

Hem perdut tant de temps

Acords Acords
Ayryn
ayryn blindada
ayryn blindada
MI♭m SI♭m FA SI♭m
MI♭m SI♭m FA SI♭m

MI♭mHem SI♭mperdut tant de temps, FA SI♭m
MI♭mi ara ja és massa SI♭mtard FA SI♭m
MI♭mperquè el mal ja està SI♭mfet.

I el meu FAcor, tan SI♭mblindat.
MI♭mÉs valent deixar aSI♭mnar,
FAperò no.

No em puc arMI♭mrisSI♭m→FA→SI♭mcar
a que em facin MI♭mmal, SI♭m FA SI♭m
no em puc arrisMI♭mcar. SI♭m FA SI♭m

No m'agraMI♭mda veure que el temps passa SI♭mràpid,
vaig de FAdura i en el fons em senSI♭mto fràgil,
els dies MI♭ms'allarguen i veig com tot SI♭mavança.
Però avui sento enyoFArança: abans era tot molt SI♭mmés fàcil.

I ara el món MI♭ms'ha fet fosc,
SI♭mm'he cremat amb el foc,
FAhem rigut, hem plorat,
SI♭mi també hem tocat fons.

I el meu MI♭mcor, l'he SI♭mblindat perquè no em facin mal.
FAÉs valent deixar anar, peSI♭mrò no.

No em puc arMI♭mrisSI♭m→FA→SI♭mcar
a que em facin MI♭mmal, SI♭m FA SI♭m
no em puc arrisMI♭mcar. SI♭m FA SI♭m

MI♭m SI♭m FA SI♭m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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