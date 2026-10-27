MI♭mHem SI♭mperdut tant de temps, FASI♭m MI♭mi ara ja és massa SI♭mtard FASI♭m MI♭mperquè el mal ja està SI♭mfet.
I el meu FAcor, tan SI♭mblindat. MI♭mÉs valent deixar aSI♭mnar, FAperò no.
No em puc arMI♭mrisSI♭m→FA→SI♭mcar a que em facin MI♭mmal, SI♭mFASI♭m no em puc arrisMI♭mcar. SI♭mFASI♭m
No m'agraMI♭mda veure que el temps passa SI♭mràpid, vaig de FAdura i en el fons em senSI♭mto fràgil, els dies MI♭ms'allarguen i veig com tot SI♭mavança. Però avui sento enyoFArança: abans era tot molt SI♭mmés fàcil.
I ara el món MI♭ms'ha fet fosc, SI♭mm'he cremat amb el foc, FAhem rigut, hem plorat, SI♭mi també hem tocat fons.
I el meu MI♭mcor, l'he SI♭mblindat perquè no em facin mal. FAÉs valent deixar anar, peSI♭mrò no.
No em puc arMI♭mrisSI♭m→FA→SI♭mcar a que em facin MI♭mmal, SI♭mFASI♭m no em puc arrisMI♭mcar. SI♭mFASI♭m