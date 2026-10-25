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La teva cara és un tros de cel

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Sopa de Cabra
sopa de cabra ben endins
sopa de cabra ben endins

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap amunt, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOL#mLa teva MIcara és un SOL#mtros de SIcel,
SOL#mpluja forMIta cau del SOL#mteu caSIbell.
SOL#mLes paMIraules no SOL#mvalen SIres,
SOL#msilencis MIpenjats sobre SOL#mles paSIrets.
SOL#mLes faroMIles no estan SOL#menceSIses,
SOL#mfoscor que esMIborra totes les SOL#mpromeSIses.
SOL#mLa terra, MIvella invàliSOL#mda, busSIca
SOL#msang jove i MIcalenta al peu SOL#mde la porSIta.

SOL#mI tu rius, no és FA#broma que estigue vius,
SOL#mi tu sents algú FA#dicta els meus pensaments.
SOL#mEt veig i ja FA#no puc esperar res.
SINo, no, vull DO#mcreure que jo RE#→sigui el FA#boig.

MiMIralls deFA#formant-nos els cossos.
PotMIser demà, FA#l'horitzó serà més clar.

SOL#mAguantaRE#mrem el DO#mfred MI
FA#i esperaSIrem FA#fins que el SOL#mbon temps FA#tornaMIrà, FA#
SOL#maguantarem el fred RE#mi esperaDO#mrem MI
FA#fins que un SIdels FA#dos SOL#mpugui FA#parMIlar. FA#

SOL#mNo diguis res, em trobo malaFA#ment,
SOL#mhi ha un núvol gris que pesa sobre FA#meu.
SOL#mT'escolto i ara no t'enFA#tenc,
SIperò ja saps que DO#mtot ho arregla el RE#→FA#temps.

MIUlls FA#recoberts de boira
MIpotFA#ser demà tornaran a brillar.

SOL#mAguantaRE#mrem el DO#mfred MI
FA#i esperaSIrem FA#fins que el SOL#mbon temps FA#tornaMIrà, FA#
SOL#maguantarem el fred RE#mi esperaDO#mrem MI
FA#fins que un SIdels FA#dos SOL#mpugui FA#parMIlar. FA#
SOL#mAguantaRE#mrem el DO#mfred MI
FA#i esperaSIrem FA#fins que el SOL#mbon temps FA#tornaMIrà, FA#
SOL#maguantarem el fred RE#mi esperaDO#mrem MI
FA#fins que un SIdels FA#dos SOL#mpugui FA#parMIlar. FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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