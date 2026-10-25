La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap amunt, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOL#mLa teva MIcara és un SOL#mtros de SIcel, SOL#mpluja forMIta cau del SOL#mteu caSIbell. SOL#mLes paMIraules no SOL#mvalen SIres, SOL#msilencis MIpenjats sobre SOL#mles paSIrets. SOL#mLes faroMIles no estan SOL#menceSIses, SOL#mfoscor que esMIborra totes les SOL#mpromeSIses. SOL#mLa terra, MIvella invàliSOL#mda, busSIca SOL#msang jove i MIcalenta al peu SOL#mde la porSIta.
SOL#mI tu rius, no és FA#broma que estigue vius, SOL#mi tu sents algú FA#dicta els meus pensaments. SOL#mEt veig i ja FA#no puc esperar res. SINo, no, vull DO#mcreure que jo RE#→sigui el FA#boig.
MiMIralls deFA#formant-nos els cossos. PotMIser demà, FA#l'horitzó serà més clar.
SOL#mAguantaRE#mrem el DO#mfred MI FA#i esperaSIrem FA#fins que el SOL#mbon temps FA#tornaMIrà, FA# SOL#maguantarem el fred RE#mi esperaDO#mrem MI FA#fins que un SIdels FA#dos SOL#mpugui FA#parMIlar. FA#
SOL#mNo diguis res, em trobo malaFA#ment, SOL#mhi ha un núvol gris que pesa sobre FA#meu. SOL#mT'escolto i ara no t'enFA#tenc, SIperò ja saps que DO#mtot ho arregla el RE#→FA#temps.
MIUlls FA#recoberts de boira MIpotFA#ser demà tornaran a brillar.
SOL#mAguantaRE#mrem el DO#mfred MI FA#i esperaSIrem FA#fins que el SOL#mbon temps FA#tornaMIrà, FA# SOL#maguantarem el fred RE#mi esperaDO#mrem MI FA#fins que un SIdels FA#dos SOL#mpugui FA#parMIlar. FA# SOL#mAguantaRE#mrem el DO#mfred MI FA#i esperaSIrem FA#fins que el SOL#mbon temps FA#tornaMIrà, FA# SOL#maguantarem el fred RE#mi esperaDO#mrem MI FA#fins que un SIdels FA#dos SOL#mpugui FA#parMIlar. FA#