Blue tack (Acords)

Potser és massa aviat, diga'm

Acords Acords
Els Pets

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Potser és massa aSI♭m7viat, diga'm
MI♭amb franquesa DOmsi et va FAmbé.
Puc passar més tard SI♭m7o anar
MI♭al bar d'aquí al DOmcostat i fer FAmtemps.

Per mi no paRE♭teixis, si, vols
pots MI♭sus4fer la teva DOm7i jo vaig FAmfent.
Ja no queda RE♭gaire, crec
que una MI♭capsa pleDOmna. És un moFAmment.

Veig que heu reSI♭m7pintat portes
MI♭i finestres DOmde blau FAmcel.
No tinc masSI♭m7sa set, però
MI♭un glop de cervesa DOmm'anirà FAmbé.

Sí, estic molt miRE♭llor, fa un mes
que vaig MI♭sus4trobar feina DOm7de forFAmner.
No, no estic pas RE♭sol, em veig
amb alMI♭gú de BerDOmga,fa poFAmquet.

I al cosRE♭tat del llit, enganMI♭xat amb blue tack,
hi ha un reFAmtrat teu en blanc i MI♭negre,
i soRE♭ta el serrell em dius MI♭sense dir res
que ara et FAmtoca ser feDO7liç.

I em RE♭dol i em MI♭crema,
però ara LA♭sé que LA♭/SOLet cal fer neFAm7teja
i buiRE♭dar-te la MI♭vida de RE♭mi. LA♭

Fa poc vaig lleSI♭m7gir el llibre
MI♭que va treure, esDOmtà molt FAmbé.
Dona-li SI♭m7records, ara
MI♭no el puc veure, DOmho enFAmtens?

Segur que ja ho RE♭saps, però just
d'aquí a MI♭sus4quatre dies DOm7és el seu FAmsant.
També jo faig RE♭anys. Abans,
quina MI♭tonteriDOma,ens fèiem reFAmgals.

I al cosRE♭tat del llit, enganMI♭xat amb blue tack,
hi ha un coFAmllage ple de fotos MI♭seves
on sorRE♭tim contents just desMI♭prés d'un concert,
jo, amb més FAmpèl, i ell, molt més DO7prim.

I em RE♭dol i em MI♭crema,
però he aLA♭près LA♭/SOLque no val la FAm7pena
i que, amb RE♭ell, també esMI♭taràs amb RE♭mi. LA♭

I mai RE♭no t'ho he dit, però, enganMI♭xat amb blue tack
al meu FAmllit, hi ha una foto que és MI♭teva,
som tots RE♭tres, sortim quan tot MI♭era senzill
o almenys FAmm'ho semblava a DO7mi.

I em RE♭dol i em MI♭crema,
però en el LA♭fons sé LA♭/SOLque aquesta FAm7pena
és boRE♭nica i és MI♭tot el que RE♭tinc. LA♭
I em RE♭dol i em MI♭crema,
però en el LA♭fons sé LA♭/SOLque aquesta FAm7pena
és boRE♭nica i és MI♭tot el que RE♭tinc. LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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