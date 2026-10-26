La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Potser és massa a
SI♭m7viat, diga'm MI♭amb franquesa DOmsi et va FAmbé.
Puc passar més tard
SI♭m7o anar MI♭al bar d'aquí al DOmcostat i fer FAmtemps.
Per mi no pa
RE♭teixis, si, vols
pots
MI♭sus4fer la teva DOm7i jo vaig FAmfent.
Ja no queda
RE♭gaire, crec
que una
MI♭capsa ple DOmna. És un mo FAmment.
Veig que heu re
SI♭m7pintat portes MI♭i finestres DOmde blau FAmcel.
No tinc mas
SI♭m7sa set, però MI♭un glop de cervesa DOmm'anirà FAmbé.
Sí, estic molt mi
RE♭llor, fa un mes
que vaig
MI♭sus4trobar feina DOm7de for FAmner.
No, no estic pas
RE♭sol, em veig
amb al
MI♭gú de Ber DOmga,fa po FAmquet.
I al cos
RE♭tat del llit, engan MI♭xat amb blue tack,
hi ha un re
FAmtrat teu en blanc i MI♭negre,
i so
RE♭ta el serrell em dius MI♭sense dir res
que ara et
FAmtoca ser fe DO7liç.
I em
RE♭dol i em MI♭crema,
però ara
LA♭sé que LA♭/ SOLet cal fer ne FAm7teja
i bui
RE♭dar-te la MI♭vida de RE♭mi. LA♭
Fa poc vaig lle
SI♭m7gir el llibre MI♭que va treure, es DOmtà molt FAmbé.
Dona-li
SI♭m7records, ara MI♭no el puc veure, DOmho en FAmtens?
Segur que ja ho
RE♭saps, però just
d'aquí a
MI♭sus4quatre dies DOm7és el seu FAmsant.
També jo faig
RE♭anys. Abans,
quina
MI♭tonteri DOma,ens fèiem re FAmgals.
I al cos
RE♭tat del llit, engan MI♭xat amb blue tack,
hi ha un co
FAmllage ple de fotos MI♭seves
on sor
RE♭tim contents just des MI♭prés d'un concert,
jo, amb més
FAmpèl, i ell, molt més DO7prim.
I em
RE♭dol i em MI♭crema,
però he a
LA♭près LA♭/ SOLque no val la FAm7pena
i que, amb
RE♭ell, també es MI♭taràs amb RE♭mi. LA♭
I mai
RE♭no t'ho he dit, però, engan MI♭xat amb blue tack
al meu
FAmllit, hi ha una foto que és MI♭teva,
som tots
RE♭tres, sortim quan tot MI♭era senzill
o almenys
FAmm'ho semblava a DO7mi.
I em
RE♭dol i em MI♭crema,
però en el
LA♭fons sé LA♭/ SOLque aquesta FAm7pena
és bo
RE♭nica i és MI♭tot el que RE♭tinc. LA♭
I em
RE♭dol i em MI♭crema,
però en el
LA♭fons sé LA♭/ SOLque aquesta FAm7pena
és bo
RE♭nica i és MI♭tot el que RE♭tinc. LA♭
Puc passar més tard
Per mi no pa
pots
Ja no queda
que una
Veig que heu re
No tinc mas
Sí, estic molt mi
que vaig
No, no estic pas
amb al
I al cos
hi ha un re
i so
que ara et
I em
però ara
i bui
Fa poc vaig lle
Dona-li
Segur que ja ho
d'aquí a
També jo faig
quina
I al cos
hi ha un co
on sor
jo, amb més
I em
però he a
i que, amb
I mai
al meu
som tots
o almenys
I em
però en el
és bo
I em
però en el
és bo