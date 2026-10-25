Blujins rock (Acords)

Ja n'estic fins els collons

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la roda
sopa de cabra la roda
LA RE LA MI RE LA MI

Ja n'esLAtic fins els collons
de dorLAmir amb els pantalons.
Avui me'ls REtrec,
no hi LAha pas raons,
que em faci LAmal aquí,
que LAno puc dormir.
No m'aMIgrada que me'ls toREquin
mentre estic dorLA→MImint.

D'aLAcord que carda rasca,
d'aLAcord que carda fred,
però m'esREtimo més tenir-los congelats
LAque no pas tenir-los MIrebregats de REnit
mentre estic dorLAmint. MI

No m'aLAgrada que me'ls toquin…
No m'aLAgrada que me'ls toquin…
No m'aREgrada que me'ls toquin…
No m'aLAgrada que me'ls toquin…
No m'aMIgrada que me'ls toREquin
mentre estic dorLA→MImint.

LA RE LA MI RE LA MI

Ja n'esLAtic fins els collons
de dorLAmir pels carrerons,
sota del REcel,
soLAta d'un pont,
dormiLAré a l'obra tapat amb cartrons.
No m'aMIgrada que em desperREtin
mentre estic dorLA→MImint.

D'aLAcord que carda rasca,
d'aLAcord que carda fred,
però m'esREtimo més tenir-los congelats
LAque no pas tenir-los MIrebregats de REnit
mentre estic dorLAmint. MI

No m'aLAgrada que me'ls toquin…
No m'aLAgrada que me'ls toquin…
No m'aREgrada que me'ls toquin…
No m'aLAgrada que me'ls toquin…
No m'aMIgrada que me'ls toREquin
mentre estic dorLAmint. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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