Ja n'esLAtic fins els collons de dorLAmir amb els pantalons. Avui me'ls REtrec, no hi LAha pas raons, que em faci LAmal aquí, que LAno puc dormir. No m'aMIgrada que me'ls toREquin mentre estic dorLA→MImint.
D'aLAcord que carda rasca, d'aLAcord que carda fred, però m'esREtimo més tenir-los congelats LAque no pas tenir-los MIrebregats de REnit mentre estic dorLAmint. MI
No m'aLAgrada que me'ls toquin… No m'aLAgrada que me'ls toquin… No m'aREgrada que me'ls toquin… No m'aLAgrada que me'ls toquin… No m'aMIgrada que me'ls toREquin mentre estic dorLA→MImint.
LARELAMIRELAMI
Ja n'esLAtic fins els collons de dorLAmir pels carrerons, sota del REcel, soLAta d'un pont, dormiLAré a l'obra tapat amb cartrons. No m'aMIgrada que em desperREtin mentre estic dorLA→MImint.
D'aLAcord que carda rasca, d'aLAcord que carda fred, però m'esREtimo més tenir-los congelats LAque no pas tenir-los MIrebregats de REnit mentre estic dorLAmint. MI
No m'aLAgrada que me'ls toquin… No m'aLAgrada que me'ls toquin… No m'aREgrada que me'ls toquin… No m'aLAgrada que me'ls toquin… No m'aMIgrada que me'ls toREquin mentre estic dorLAmint. MI