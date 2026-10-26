DO FA REm SOL DO FA REm SOL
DOEt vull donar les gràcies FAper les cançons
que, quan REmera petit, SOLjo cantava
DOassegut a darrera el FARenault
escoltant les REmmelodies SOLsense saber què DOdeien.
Jo juraria que a mi FAem van fer
amb la música REmde fons SOLdel Desire,
DOi no soc l’únic, FAja ho sé,
però m’és igual, vull REmagrair-te
que un dia SOLet posessis a DOescriure.
Reinventant-te FAconstantment,
buscaves noves REmformes SOLd’emocionar-nos
DOi tot això ho has acabat FApatint,
però tu què REmesperaves? Ets SOLnomés un DOhome.
M’imaginava tocant FAamb tu,
que potser ens REmconeixíem i SOLm’ensenyaves.
DOEren somnis de nen FApetit,
quan encara no REmsabia ni què SOLem DOtrobaria…
FAVas REmser DOel mag de les FAemocions,
ple de REmcontradiccions i SOLdubtes.
Va DOser el blanc de les FAraons:
aquesta societat REmno vol SOLrebel·lions.
DOEts tan fàcil de FAcriticar,
però tu has sigut més REmllest que una SOLfura,
amagant-te DOo mostrant-te
FAo canviant el que volies, REmsegons SOLconvenia.
DOT’agraeixo SOL/SIaquests aLAm7cords tan SOLcopiats i FAtan SOLbonics,
DOt’agraeixo SOL/SIles canLAm7çons que m’han SOLarribat a dins, FA SOL
DOt’agraeixo SOL/SIaquestes LAm7veus que SOLtothom ja ha FAcanSOLtat,
DOt’agraeixo SOL/SItot l’esLAm7forç per canSOLviar FAla SOLsocietat.
DO FA REm SOL DO FA REm SOL
DO FA REm SOL DO FA REm SOL
DO FA REm SOL DO FA REm SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.