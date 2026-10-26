Bocins de tu (Acords)

Em llevo massa tard

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Els Pets
els pets agost
els pets agost
SOL DO LAm RE

SOLEm llevo DOmassa tard
LAmmig emprenyat
REamb el despertador. SOL DO
LAmTic, tac!
REMés de les dotze.

SOLPassejo amb DOel posat
LAmde l’encantat
REque hi és, però no del SOLtot. DO
LAmClic, clac!
REAra fa gotes. LAm

RETornes DOdemà,
vaig a busLAmcar
REllibretes DOnoves,
nines de roLAmba,
capses REamb tots els colors.

SOL DO LAm RE

SOLArribo masDOsa aviat,
LAmvaig al terrat
REper recollir els llenSOLçols. DO
LAmPim, pam!
REBaten les portes.

SOLLa nit no aDOcaba mai,
LAmel llit tan gran
REes fa petit de SOL→DOcop.
LAmCric, crac!
REGrills que em recorden.

RETornes DOdemà,
he de troLAmbar
REflors de DOtaronja,
espelmes i esLAmponges,
herbes de REtantes olors.

SOLDies DOque em toquen el LAmcor,
REpetites SOLcarícies que DOem treuen la por, LAm
REinstants SOLque encadenen
DOles penes,
LAmbocins de REtu que em fan millor.

SOL DO
LAm RE
SOL DO
LAm RE LAm

RETornes DOdemà,
he de troLAmbar
REflors de DOtaronja,
espelmes i esLAmponges,
llibretes DOnoves,
LAmnines de roba,
platges amb arDObres,
llocs on beLAmsar-te,
flors de taDOronja,
espelmes i esponLAmges,
llibretes noDOves,
nines de roLAmba,
flors de taDOronja,
espelmes i esponLAmges,
platges amb arDObres,
llocs on toLAmcar-te
la meva millor REcançó.

SOLDies DOque em toquen el LAmcor,
REpetites SOLcarícies que DOem treuen la LAmpor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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