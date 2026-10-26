SOLEm llevo DOmassa tard LAmmig emprenyat REamb el despertador. SOLDO LAmTic, tac! REMés de les dotze.
SOLPassejo amb DOel posat LAmde l’encantat REque hi és, però no del SOLtot. DO LAmClic, clac! REAra fa gotes. LAm
RETornes DOdemà, vaig a busLAmcar REllibretes DOnoves, nines de roLAmba, capses REamb tots els colors.
SOLDOLAmRE
SOLArribo masDOsa aviat, LAmvaig al terrat REper recollir els llenSOLçols. DO LAmPim, pam! REBaten les portes.
SOLLa nit no aDOcaba mai, LAmel llit tan gran REes fa petit de SOL→DOcop. LAmCric, crac! REGrills que em recorden.
RETornes DOdemà, he de troLAmbar REflors de DOtaronja, espelmes i esLAmponges, herbes de REtantes olors.
SOLDies DOque em toquen el LAmcor, REpetites SOLcarícies que DOem treuen la por, LAm REinstants SOLque encadenen DOles penes, LAmbocins de REtu que em fan millor.
SOLDO LAmRE SOLDO LAmRELAm
RETornes DOdemà, he de troLAmbar REflors de DOtaronja, espelmes i esLAmponges, llibretes DOnoves, LAmnines de roba, platges amb arDObres, llocs on beLAmsar-te, flors de taDOronja, espelmes i esponLAmges, llibretes noDOves, nines de roLAmba, flors de taDOronja, espelmes i esponLAmges, platges amb arDObres, llocs on toLAmcar-te la meva millor REcançó.
SOLDies DOque em toquen el LAmcor, REpetites SOLcarícies que DOem treuen la LAmpor.