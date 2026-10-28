La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
És el mi
MIllor DO#m7dia LAde la vostra SIvida.
És el mi
MIllor DO#m7dia LAde la vostra SIvida.
Ja us
MIhan ca DO#m7sat LAa l'ajunta SIment.
Heu pro
MImès a DO#m7tots una LAboda dife SIrent:
un en
MItorn ru DO#m7ral, LAamb un esce SInari i un MIDJ. DO#m7 LA SI
Un a
MImic pro DO#m7per LAfa un gran dis SIcurs
amb un
MItoc mor DO#m7daç sense LAcaure en el mal SIgust,
i ja
MItoca el DO#m7grup; LAel que han de co SIbrar ja s'ho han be MIgut. DO#m7 LA SI
És el mi
MIllor DO#m7dia LAde la vostra SIvida.
És el mi
MIllor DO#m7dia LAde la vostra SIvida.
M'he o
MIfert a DO#m7ser el fo LAtògraf ofici SIal, MItot en ana DO#m7lògic, LAres de digi SItal.
Ho fa
MIré de DO#m7franc: a la LAnúvia la co SInec de fa molts MIanys. LA MI FA#mAquesta nit s'acaba MIde complicar:
el
DO#m7dealer del poble MIja ha arribat. FA#mCom sempre passa, no he pa MIrat de parlar,
m'a
LApropo a ella i li he confes SIsat.
És el pit
FA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida.
És el pit
FA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida.
Re
FA#cullo el meu e RE#m7quip i marxo SIràpid d'a DO#quí.
Me'n
FA#vaig Montseny a RE#m7vall, millor que SIvagi a dor DO#mir.
És el pit
FA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida.
És el pit
FA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida. FA#maj7
És el mi
Ja us
Heu pro
un en
Un a
amb un
i ja
És el mi
És el mi
M'he o
Ho fa
el
m'a
És el pit
És el pit
Re
Me'n
És el pit
És el pit