Boda (Acords)

És el millor dia de la vostra vida

Acords Acords
Sidonie
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

És el miMIllor DO#m7diaLAde la vostra SIvida.
És el miMIllor DO#m7diaLAde la vostra SIvida.
Ja us MIhan caDO#m7satLAa l'ajuntaSIment.
Heu proMImès a DO#m7tots una LAboda difeSIrent:
un enMItorn ruDO#m7ral, LAamb un esceSInari i un MIDJ. DO#m7 LA SI

Un aMImic proDO#m7perLAfa un gran disSIcurs
amb un MItoc morDO#m7daç sense LAcaure en el mal SIgust,
i ja MItoca el DO#m7grup; LAel que han de coSIbrar ja s'ho han beMIgut. DO#m7 LA SI

És el miMIllor DO#m7diaLAde la vostra SIvida.
És el miMIllor DO#m7diaLAde la vostra SIvida.
M'he oMIfert a DO#m7ser el foLAtògraf oficiSIal,
MItot en anaDO#m7lògic, LAres de digiSItal.
Ho faMIré de DO#m7franc: a la LAnúvia la coSInec de fa molts MIanys. LA MI

FA#mAquesta nit s'acaba MIde complicar:
el DO#m7dealer del poble MIja ha arribat.
FA#mCom sempre passa, no he paMIrat de parlar,
m'aLApropo a ella i li he confesSIsat.

És el pitFA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida.
És el pitFA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida.
ReFA#cullo el meu eRE#m7quip i marxo SIràpid d'aDO#quí.
Me'n FA#vaig Montseny aRE#m7vall, millor que SIvagi a dorDO#mir.
És el pitFA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida.
És el pitFA#jor RE#m7dia SIde la meva DO#vida. FA#maj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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