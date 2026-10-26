Bogeria (Acords)

Quan la neu es cansa i es fa tendra

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto morfina
lax n busto morfina
LAQuan la neu es MIcansa i es fa FA#mtenMIdra,
REquants desitjos MIen aquell moLAment; MI
LAquanta vida, MIquanta primaFA#mvera, MI
i REjo no puc asMIsaborir-les,
no REpuc canviar de MIrumb els pensaLA→MIments.

LA MI FA#m DO#m RE LA MI

Si poLAgués reviure un MIcop aquest insFA#mtant, de MIgran,
quan REja ningú reMIcordi com va LAser, MI
ho faLAria sense MIpor i sense inFA#mnocènciMIa,
com aREquell que va obliMIdar que parla LAd'ell.

REViure de nou al MIrecordar el reFA#mgust d'un temps lluMInyà
i d'algú que REsents potser MIteva però fuLA→LA7gaç;
REque no saps si MIfeia mal FA#mo era un somni DO#msobrenatuREral
que el desMItí no et va atorLAgar
aMIquella veu, aquell desig, aMI7quella bogeria...

LATu que et perds, que ja no sé per on trobar-te,
REfes, desfés i torna per tornar a allunyar-te,
FA#momples buits amb poMIsat de marbre.
LAI jo, que veig que lluito però que se m'escapa,
REsé que el temps m'ensenyarà com oblidar-te,
FA#mperò l'espera reMIsulta llarga.

I LAtu que et perds, que ja no sé com allunyar-te,
REfes i desfés. Potser el culpable vaig ser jo
que SImvaig fer malaMIment de forma inconsLAcient.
Premi senREse inteMIrès, misteri que ara LAja no MIresolFA#mdré,
em manca MIfe.

Si poLAgués reviure un MIcop aquest insFA#mtant, MI
de REgran, quan no reMIcordi com va LAser, MI
ho faLAria sense MIpor i sense innoFA#mcència, MI
com aREquell que va obliMIdar que parla LAd'ell.

REViure de nou al MIrecordar el reFA#mgust d'un temps lluMInyà
i d'algú que REsents potser MIteva però fuLA→LA7gaç;
REja saps si MIfeia mal FA#mo era un somni DO#msobrenatuREral
que el desMItí no et va atorLAgar
aMIquella veu, aquell desig, aMI7quella bogeria...

SII tu que et perds, que ja no sé com allunyar-te,
MIfes i desfés. Potser el culpable vaig ser jo
que DO#mvaig fer malaFA#ment de forma inconsSIcient.
Premi senMIse interès, FA#misteri que ara SIja no FA#resolSOL#mdrem,
ens MImanca FA#fe. SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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