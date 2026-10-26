LAQuan la neu es MIcansa i es fa FA#mtenMIdra, REquants desitjos MIen aquell moLAment; MI LAquanta vida, MIquanta primaFA#mvera, MI i REjo no puc asMIsaborir-les, no REpuc canviar de MIrumb els pensaLA→MIments.
LAMIFA#mDO#mRELAMI
Si poLAgués reviure un MIcop aquest insFA#mtant, de MIgran, quan REja ningú reMIcordi com va LAser, MI ho faLAria sense MIpor i sense inFA#mnocènciMIa, com aREquell que va obliMIdar que parla LAd'ell.
REViure de nou al MIrecordar el reFA#mgust d'un temps lluMInyà i d'algú que REsents potser MIteva però fuLA→LA7gaç; REque no saps si MIfeia mal FA#mo era un somni DO#msobrenatuREral que el desMItí no et va atorLAgar aMIquella veu, aquell desig, aMI7quella bogeria...
LATu que et perds, que ja no sé per on trobar-te, REfes, desfés i torna per tornar a allunyar-te, FA#momples buits amb poMIsat de marbre. LAI jo, que veig que lluito però que se m'escapa, REsé que el temps m'ensenyarà com oblidar-te, FA#mperò l'espera reMIsulta llarga.
I LAtu que et perds, que ja no sé com allunyar-te, REfes i desfés. Potser el culpable vaig ser jo que SImvaig fer malaMIment de forma inconsLAcient. Premi senREse inteMIrès, misteri que ara LAja no MIresolFA#mdré, em manca MIfe.
Si poLAgués reviure un MIcop aquest insFA#mtant, MI de REgran, quan no reMIcordi com va LAser, MI ho faLAria sense MIpor i sense innoFA#mcència, MI com aREquell que va obliMIdar que parla LAd'ell.
REViure de nou al MIrecordar el reFA#mgust d'un temps lluMInyà i d'algú que REsents potser MIteva però fuLA→LA7gaç; REja saps si MIfeia mal FA#mo era un somni DO#msobrenatuREral que el desMItí no et va atorLAgar aMIquella veu, aquell desig, aMI7quella bogeria...
SII tu que et perds, que ja no sé com allunyar-te, MIfes i desfés. Potser el culpable vaig ser jo que DO#mvaig fer malaFA#ment de forma inconsSIcient. Premi senMIse interès, FA#misteri que ara SIja no FA#resolSOL#mdrem, ens MImanca FA#fe. SI