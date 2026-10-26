Bombolles (Acords)

Des del fons del mar colgat de blau

Acords Acords
Els Pets
Des del SI♭fons del mar colFAgat de blau
resMI♭piro amb aire SI♭teu.
I quan vull parlar, fabriFAco a raig
bomMI♭bolles d’aiguaSI♭neu.

MI♭I tot i el vent i el FAfred
i aquest temps tan esSI♭querp,
vull repartir prosFApectes
a la gent que no ho enMI♭tén.
I tot i el cor de FAveus
que em colguen de reSI♭trets,
faré com si ploDOmgués fent sempre
coses noves: beure vi, SOLm→menjar SI♭→a deshoFAres,
decorar-me el SOLm→cap amb SI♭→mil canFAçons.

Des del SI♭blanc del cel m’esFApolso el gel
que em MI♭creix a sota els SI♭peus.
I en un reservat, FAt’escric postals
i et MI♭llepo en els seSI♭gells.

MI♭I, tot i aquest hiFAvern
que ens vol gelar la SI♭pell,
proposo que fuFAmats
ens expliquem les pors MI♭rient.
I, encara que el goFAvern
ens miri malaSI♭ment,
tinc ganes d’expliDOmcar-te en cada mot
que parlo, fer-te DOmlloc en el meu carro,
plantar cara i derrotar els doFA→FA7lents.

NaraSI♭nanana naFAnanana naMI♭nanana naSI♭na...
NaraSI♭nanana naFAnanana naMI♭nanana naSI♭na...
NaraSI♭nanana naFAnanana naMI♭nanana naSI♭na...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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