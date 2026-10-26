Des del
SI♭fons del mar col FAgat de blau
res
MI♭piro amb aire SI♭teu.
I quan vull parlar, fabri
FAco a raig
bom
MI♭bolles d’aigua SI♭neu. MI♭I tot i el vent i el FAfred
i aquest temps tan es
SI♭querp,
vull repartir pros
FApectes
a la gent que no ho en
MI♭tén.
I tot i el cor de
FAveus
que em colguen de re
SI♭trets,
faré com si plo
DOmgués fent sempre
coses noves: beure vi,
SOLm→menjar SI♭→a desho FAres,
decorar-me el
SOLm→cap amb SI♭→mil can FAçons.
Des del
SI♭blanc del cel m’es FApolso el gel
que em
MI♭creix a sota els SI♭peus.
I en un reservat,
FAt’escric postals
i et
MI♭llepo en els se SI♭gells. MI♭I, tot i aquest hi FAvern
que ens vol gelar la
SI♭pell,
proposo que fu
FAmats
ens expliquem les pors
MI♭rient.
I, encara que el go
FAvern
ens miri mala
SI♭ment,
tinc ganes d’expli
DOmcar-te en cada mot
que parlo, fer-te
DOmlloc en el meu carro,
plantar cara i derrotar els do
FA→ FA7lents.
Nara
SI♭nanana na FAnanana na MI♭nanana na SI♭na...
Nara
SI♭nanana na FAnanana na MI♭nanana na SI♭na...
Nara
SI♭nanana na FAnanana na MI♭nanana na SI♭na...
res
I quan vull parlar, fabri
bom
i aquest temps tan es
vull repartir pros
a la gent que no ho en
I tot i el cor de
que em colguen de re
faré com si plo
coses noves: beure vi,
decorar-me el
Des del
que em
I en un reservat,
i et
que ens vol gelar la
proposo que fu
ens expliquem les pors
I, encara que el go
ens miri mala
tinc ganes d’expli
que parlo, fer-te
plantar cara i derrotar els do
Nara
Nara
Nara