MI5Sóc innocent i bon cristià; MI5no he esperat mai grans respostes LA5perquè, sincerament, MI5no tinc grans preguntes a fer.
MI5Ploro per tu i plores per mi, MI5tothom té algú per qui plorar; LA5hi ha massa colorants al vi MI5i a la vida massa dolor.
Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par; bon Nadal i bon any, LA5paga l'últim d'arriMI5bar. Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par; que ens bombin i bon any… LA5No puc deixar-te d'estiMI5mar.
MI5Fotut, fracassat i trist, MI5diuen: qui l'ha vist i qui el veu; LA5a mig camí de Hollywood hi ha un femer, MI5on, si vols continuar, has de sucar els peus.
MI5Ploro per tu i plores per mi, MI5i tot plorant anem fent camí; LA5hi ha massa colorants al vi MI5i a la vida massa dolor.
Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par; bon Nadal i bon any, LA5paga l'últim d'arriMI5bar. Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par; que ens bombin i bon any… LA5No puc deixar-te d'estiMI5mar.