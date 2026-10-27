Bon Nadal (Acords)

Sóc innocent i bon cristià

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet canconer electromagnetic
quimi portet canconer electromagnetic
MI5Sóc innocent i bon cristià;
MI5no he esperat mai grans respostes
LA5perquè, sincerament,
MI5no tinc grans preguntes a fer.

MI5Ploro per tu i plores per mi,
MI5tothom té algú per qui plorar;
LA5hi ha massa colorants al vi
MI5i a la vida massa dolor.

Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par;
bon Nadal i bon any, LA5paga l'últim d'arriMI5bar.
Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par;
que ens bombin i bon any… LA5No puc deixar-te d'estiMI5mar.

MI5Fotut, fracassat i trist,
MI5diuen: qui l'ha vist i qui el veu;
LA5a mig camí de Hollywood hi ha un femer,
MI5on, si vols continuar, has de sucar els peus.

MI5Ploro per tu i plores per mi,
MI5i tot plorant anem fent camí;
LA5hi ha massa colorants al vi
MI5i a la vida massa dolor.

Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par;
bon Nadal i bon any, LA5paga l'últim d'arriMI5bar.
Bon Nadal i bon any, LA5campi qui pugui camMI5par;
que ens bombin i bon any… LA5No puc deixar-te d'estiMI5mar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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