DOBona FAnit, boREm9na nit,
que desSOLm7cansis i t'adormis
sota DO9l'abrigall.
Fins FAdemà, REm9fins demà,
que t'esSOLm7pera un altre dia
i DO9l'avui DOse'n va.
REm7Somnis, FAsomnis,
són per LA#7tu; fes teus els DO9que voldràs DOcomplir.
REm7Somnis, FAsomnis,
són per LA#7tu; fes teus els DO9que voldràs DOcomplir.
Dorm DO9suau,dorm LAm7suau,
que la REm7nit és molt més dolça
quan t'aSOL9dorms en pau.
Tanca els DO9ulls, tanca LAm7els ulls,
que el REm7demà arriba molt d'hora
i ara LA#9ja és DOmolt tard.
REm7Somnis, FAsomnis,
són per LA#7tu; fes teus els DO9que voldràs DOcomplir.
REm7Somnis, FAsomnis,
són per LA#7tu; fes teus els REm7que voldràs comDOplir.
Bona FAnit, boREm9na nit,
que desSOLm7cansis i t'adormis
sota DOl'abrigall. Bona...
FAnit. REm LA# FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.