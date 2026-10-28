Amb el bona
SImnit mirant el cel, SOLens atrapava la son. LA
A
SOLles nits de Taver REtet, LAveient el cel de fons, REérem dos LAadoles SImcents
a
SOLcariciant-nos sense LApressa. SOLVam fer cim sense sa REber
si
LApodríem tornar enrere. MImQue penso en cada SImpetit record
i
LAtu encara em mi REres, MImque penso que hem crescut de SImcop
i ens ha canviat la
LAvida. SOLQue ens hem perdut de vis LAta
i en una altra vi
SImda,
esperaré la nit que
FA#mtu encenguis el fron SOLtal,
i un can
LAçoner m'avisa
amb tres cançons segui
SImdes
que el joc de nit re
FA#msulta que ja s'ha aca SOLbat.
I
LAjo segueixo aquí amagat. RE LA SIm SOL LA RESurt el sol LAi estem des SImperts, SOLja es va desfent la gebra LAda.
I
SOLamb aquell fred mati REner,
dissimulant
LAm'abraces. REQue vaig es LAcriure en un pa SImper SOLtot el que de tu m'agra LAdava
i
SOLal trobar-lo anys des REprés, em remou enca LAra. MImQue penso en cada petit SImrecord LAi tu encara em mi REres, SOLque penso que hem crescut de REcop
i ens ha canviat la vi
LAda. SOLQue ens hem perdut de vis LAta
i en una altra vi
SImda,
esperaré la nit que
FA#mtu encenguis el fron SOLtal,
i un can
LAçoner m'avisa
amb tres cançons segui
SImdes
que el joc de nit re
FA#msulta que ja s'ha aca SOLbat. SOLQue ens hem perdut de vis LAta
i en una altra vi
SImda,
esperaré la nit que
FA#mtu encenguis el fron SOLtal,
i un can
LAçoner m'avisa
amb tres cançons segui
SImdes
que el joc de nit re
FA#msulta que ja s'ha aca SOLbat.
I jo seguei
LAxo aquí amagat.
A
a
si
i
i ens ha canviat la
i en una altra vi
esperaré la nit que
i un can
amb tres cançons segui
que el joc de nit re
I
I
dissimulant
i
i ens ha canviat la vi
i en una altra vi
esperaré la nit que
i un can
amb tres cançons segui
que el joc de nit re
i en una altra vi
esperaré la nit que
i un can
amb tres cançons segui
que el joc de nit re
I jo seguei