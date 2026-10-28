Bona nit (Acords)

Amb el bona nit mirant el cel

Acords Acords
Nil Moliner
Acords i lletres de Nil Moliner
Acords i lletres de Nil Moliner
Amb el bona SImnit mirant el cel,
SOLens atrapava la son. LA
A SOLles nits de TaverREtet,
LAveient el cel de fons,
REérem dos LAadolesSImcents
aSOLcariciant-nos sense LApressa.
SOLVam fer cim sense saREber
si LApodríem tornar enrere.
MImQue penso en cada SImpetit record
i LAtu encara em miREres,
MImque penso que hem crescut de SImcop
i ens ha canviat la LAvida.

SOLQue ens hem perdut de visLAta
i en una altra viSImda,
esperaré la nit que FA#mtu encenguis el fronSOLtal,
i un canLAçoner m'avisa
amb tres cançons seguiSImdes
que el joc de nit reFA#msulta que ja s'ha acaSOLbat.

I LAjo segueixo aquí amagat.

RE LA SIm SOL LA
RESurt el sol LAi estem desSImperts,
SOLja es va desfent la gebraLAda.
I SOLamb aquell fred matiREner,
dissimulant LAm'abraces.
REQue vaig esLAcriure en un paSImper
SOLtot el que de tu m'agraLAdava
i SOLal trobar-lo anys desREprés, em remou encaLAra.
MImQue penso en cada petit SImrecord
LAi tu encara em miREres,
SOLque penso que hem crescut de REcop
i ens ha canviat la viLAda.

SOLQue ens hem perdut de visLAta
i en una altra viSImda,
esperaré la nit que FA#mtu encenguis el fronSOLtal,
i un canLAçoner m'avisa
amb tres cançons seguiSImdes
que el joc de nit reFA#msulta que ja s'ha acaSOLbat.

SOLQue ens hem perdut de visLAta
i en una altra viSImda,
esperaré la nit que FA#mtu encenguis el fronSOLtal,
i un canLAçoner m'avisa
amb tres cançons seguiSImdes
que el joc de nit reFA#msulta que ja s'ha acaSOLbat.

I jo segueiLAxo aquí amagat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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