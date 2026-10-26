Borratxo (Acords)

Us donaré la meva sang

Acords Acords
Gossos
gossos gossos
gossos gossos
(Per tocar-la en la tonalitat original, cal baixar mig to o afinar la guitarra en RE#.)

Intro: SOL RE MIm DO x4

MImUs donaré la meva DOsang
SOLperquè ompliu les vostres REcopes.
MImUn altre cop ficat al DObar,
SOLaquí les hores queden REmortes.

MImEt convidaDOré a beure amb SOLmi un licor esREtrany,
MImt'emborratxaré DOi així podràs SOLcontinuar endaREvant.

LAmI aquella nena vivia tristament
enamorada MImd'ell. DO SOL RE

MImNo sé pas si ho resistiDOré,
SOLperò així acaben moltes REcoses.
MImAra passejo pel carDOrer
SOLmentre les cases donen REvoltes.

MImEt convidaDOré a beure amb SOLmi un licor esREtrany,
MImt'emborratxaDOré per dins, mentre SOLet vas assereREnant.

SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO

SOL RE MIm DO x8

MImEt convidaDOré a beure amb SOLmi un licor esREtrany,
MImt'emborratxaré DOi així podràs SOLcontinuar endaREvant.

LAmI aquella nena vivia tristament
enamorada MImd'ell. DO SOL RE

Si un dia em torno a emborratDO→RExar,
vull que sigui amb la teva MImsang.
RESi un dia em torno a emborratDO→RExar,
vull que sigui amb la teva MImsang.

SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO
SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi.DO

SOL RE MIm DO x4
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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