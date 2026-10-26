(Per tocar-la en la tonalitat original, cal baixar mig to o afinar la guitarra en RE#.)
Intro:
SOL RE MIm DO x4 MImUs donaré la meva DOsang SOLperquè ompliu les vostres REcopes. MImUn altre cop ficat al DObar, SOLaquí les hores queden REmortes. MImEt convida DOré a beure amb SOLmi un licor es REtrany, MImt'emborratxaré DOi així podràs SOLcontinuar enda REvant. LAmI aquella nena vivia tristament
enamorada
MImd'ell. DO SOL RE MImNo sé pas si ho resisti DOré, SOLperò així acaben moltes REcoses. MImAra passejo pel car DOrer SOLmentre les cases donen REvoltes. MImEt convida DOré a beure amb SOLmi un licor es REtrany, MImt'emborratxa DOré per dins, mentre SOLet vas assere REnant. SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOL RE MIm DO x8 MImEt convida DOré a beure amb SOLmi un licor es REtrany, MImt'emborratxaré DOi així podràs SOLcontinuar enda REvant. LAmI aquella nena vivia tristament
enamorada
MImd'ell. DO SOL RE
Si un dia em torno a emborrat
DO→ RExar,
vull que sigui amb la teva
MImsang. RESi un dia em torno a emborrat DO→ RExar,
vull que sigui amb la teva
MImsang. SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOLAlmenys fer un REbrindis per MImmi. DO SOL RE MIm DO x4 SOL
Intro:
enamorada
enamorada
Si un dia em torno a emborrat
vull que sigui amb la teva
vull que sigui amb la teva