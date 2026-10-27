LAmLa manera com em SOLmires des de DObaix fa pensar que alguna FAcosa t'ha pasLAmsat. Els cabells en rinxols SOLcom venint del FAmar, FAsé que alguna fletxa al cor t'ha impactat.
LAmI jo, jo ja no SOLsé què té però quan el DOmiro perdo el conFAtrol com un huLAmracà s'arrima conSOLtra mi si em mira i FAsurt amb el rotllo de sol.
FABota el cor, bota el cos, et bota SOLcom aquella història de fa temps, i FAnotes la calor et torna boSOLja i en un moment. Sí, estàs pillada.
FABota, bota, bota i ja estàs pillada. SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada. FABota, bota, bota i ja estàs pillada. SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.
FAEt puja el flash, no és només un crush. SOLT'agafo el braç, avui ho anem a celebrar. LAmI la col·lega coneix l'efecte: SOLmúsica alta, cara d'enamorada.
LAmNo, no, tia, no, SOLno, no. Estàs pillada. DONo, no, tia, FAno. Si és que ho estàs sentint tot molt… LAmNo, no, tia, no, SOLno, no. M'ho jures? la FAJu. T'ho juro, la Ju.
FABota el cor, bota el cos et bota SOLcom aquella història de fa temps i FAnotes la calor et torna boSOLja i en un moment. Sí, estàs pillada.
FABota, bota, bota i ja estàs pillada. SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada. FABota, bota, bota i ja estàs pillada. SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada. FABota, bota, bota i ja estàs pillada. SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada. FABota, bota, bota i ja estàs pillada. SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.
FASOL
FAM'ho diuen els teus ulls quan el mòbil brilla SOLo t'estàs flipant amb el teu iPhone. REmSi em crida pel meu nom, jo vinc d'aquesta vida SOLem confesso i al món FAse't cura i no et tira. MImSe't cura i no et tira. REmSe't cura i no et tira.