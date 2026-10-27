Bota bota ft. Julieta (Acords)

La manera com em mires des de baix

Acords Acords
Ouineta
LAmLa manera com em SOLmires des de DObaix
fa pensar que alguna FAcosa t'ha pasLAmsat.
Els cabells en rinxols SOLcom venint del FAmar,
FAsé que alguna fletxa al cor t'ha impactat.

LAmI jo, jo ja no SOLsé què té
però quan el DOmiro perdo el conFAtrol
com un huLAmracà s'arrima conSOLtra mi si
em mira i FAsurt amb el rotllo de sol.

FABota el cor, bota el cos,
et bota SOLcom aquella història de fa temps,
i FAnotes la calor et torna boSOLja i en un moment. Sí, estàs pillada.

FABota, bota, bota i ja estàs pillada.
SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.
FABota, bota, bota i ja estàs pillada.
SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.

FAEt puja el flash, no és només un crush.
SOLT'agafo el braç, avui ho anem a celebrar.
LAmI la col·lega coneix l'efecte:
SOLmúsica alta, cara d'enamorada.

LAmNo, no, tia, no, SOLno, no. Estàs pillada.
DONo, no, tia, FAno. Si és que ho estàs sentint tot molt…
LAmNo, no, tia, no, SOLno, no.
M'ho jures? la FAJu. T'ho juro, la Ju.

FABota el cor, bota el cos
et bota SOLcom aquella història de fa temps
i FAnotes la calor et torna boSOLja i en un moment. Sí, estàs pillada.

FABota, bota, bota i ja estàs pillada.
SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.
FABota, bota, bota i ja estàs pillada.
SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.
FABota, bota, bota i ja estàs pillada.
SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.
FABota, bota, bota i ja estàs pillada.
SOLBota, bota, bota i ja estàs pillada.

FA SOL

FAM'ho diuen els teus ulls quan el mòbil brilla
SOLo t'estàs flipant amb el teu iPhone.
REmSi em crida pel meu nom, jo vinc d'aquesta vida
SOLem confesso i al món
FAse't cura i no et tira.
MImSe't cura i no et tira.
REmSe't cura i no et tira.

FA SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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