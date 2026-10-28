REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques, REmseSOLràs l'amo de les discoteques. REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques, SI♭7t'ho LAfaREmràs amb un parell de txeques.
REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques, REmseSOLràs l'amo de les discoteques. REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques, SI♭7t'ho LAfaREmràs amb quatre o cinc sueques.
REmTemps enrere, jo era SOLun pobre miserable, REmno SOLtenia amics i no tenia feina estable, REmno eSOLra capaç d'enamorar a una iaia amb un cabàs, REmtot el que tocava era un fracàs.
LAI vaig dir prou! REmM'he cansat d'aquesta vida LA/RE♭tan austera i avorrida. DOJo necessito veure món, SOL/SIdesfer-me d'aquesta rutina SOLm/SI♭que m'enLAverina. REmJa n'estic fart! LA/RE♭M'agafarà un infart! DOVull anar a FAviure a Mart!
SOL5Però LA5una nit vaig conèixer un personatge especial, SOL5un LA5profeta, un visionari, un tio espiritual; SOL5i va LA5dir-me que el secret de la felicitat LAera un plat d'allò més nostrat.
REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques, REmseSOLràs l'amo de les discoteques. REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques, SI♭7t'ho LAfaREmràs amb un parell de txeques.
REmSi m'haguéssiu vist abans, SOLno creuríeu el que ara teniu davant: REmera SOLen Novita i ara soc en Superman. REmFins i tot la meva mare SOLem deia que era lleig de cara, REmi ara soc la flor de l'atzavara.
LAI vaig dir prou! REmM'he cansat d'aquesta vida LA/RE♭tan austera i avorrida. DOJo necessito veure món, SOL/SIdesfer-me d'aquesta rutina SOLm/SI♭que m'enLAverina. REmJa n'estic fart! LA/RE♭M'agafarà un infart! DOVull anar a FAviure a Mart!