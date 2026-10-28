Botifarra amb seques (Acords)

Botifarra amb seques, botifarra amb seques

Acords Acords
Obeses
obeses zel
obeses zel
REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques,
REmseSOLràs l'amo de les discoteques.
REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques,
SI♭7t'ho LAfaREmràs amb un parell de txeques.

REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques,
REmseSOLràs l'amo de les discoteques.
REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques,
SI♭7t'ho LAfaREmràs amb quatre o cinc sueques.

REmTemps enrere, jo era SOLun pobre miserable,
REmno SOLtenia amics i no tenia feina estable,
REmno eSOLra capaç d'enamorar a una iaia amb un cabàs,
REmtot el que tocava era un fracàs.

LAI vaig dir prou!
REmM'he cansat d'aquesta vida
LA/RE♭tan austera i avorrida.
DOJo necessito veure món,
SOL/SIdesfer-me d'aquesta rutina
SOLm/SI♭que m'enLAverina.
REmJa n'estic fart!
LA/RE♭M'agafarà un infart!
DOVull anar a FAviure a Mart!

SOL5Però LA5una nit vaig conèixer un personatge especial,
SOL5un LA5profeta, un visionari, un tio espiritual;
SOL5i va LA5dir-me que el secret de la felicitat
LAera un plat d'allò més nostrat.

REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques,
REmseSOLràs l'amo de les discoteques.
REmBotiSOLfarra amb seques, botifarra amb seques,
SI♭7t'ho LAfaREmràs amb un parell de txeques.

REmSi m'haguéssiu vist abans,
SOLno creuríeu el que ara teniu davant:
REmera SOLen Novita i ara soc en Superman.
REmFins i tot la meva mare
SOLem deia que era lleig de cara,
REmi ara soc la flor de l'atzavara.

LAI vaig dir prou!
REmM'he cansat d'aquesta vida
LA/RE♭tan austera i avorrida.
DOJo necessito veure món,
SOL/SIdesfer-me d'aquesta rutina
SOLm/SI♭que m'enLAverina.
REmJa n'estic fart!
LA/RE♭M'agafarà un infart!
DOVull anar a FAviure a Mart!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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