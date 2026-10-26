Botifarra de pagès (Acords)

Un, dos, tres, botifarra de pagès

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
Un, FAmdos, tres, botiDOfarra de pagès.

Intro: FAm DO x4

AFAmquesta nit s’han reunit, DOs’han tancat per decidir
un FAmpassatemps tan divertit d’uns DOque tiben i mouen els fils.
No FAmfugiu, no crideu, no calDOdrà que us hi esforceu.
LenFAmtament, van baixant, tot a DOpunt i llest per començar.

FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, al DOqui no es quedi quiet li fotrem un tret.
FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, tiDOra el dau i torna a començar.
FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, qui DOno es quedi quiet es quedarà distret.
FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, tiDOra el dau i torna a començar.

FAm DO x2

FAmFent camí, vigilant, DOara és l’hora d’anar avançant.
FAmHem caigut al parany, DOobre els ulls i ja t’han enxampat.
FAmNo et capfiquis, no hi ha DOsort, ni un bri d’aire, tot és poc. Ho tenen
FAmtot al sac, i ben lligat. DOUn pas enrere i torna a començar.

FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, al DOqui no es quedi quiet li cardarem un tret.
FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, tiDOra el dau i torna a començar.
FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, qui DOno es quedi quiet es quedarà distret.
FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, tiDOra el dau i torna a començar.

SI♭mDiuen els que els han vist que els ha maFAmtat el temps d’indiferència,
SI♭mdiuen que és massa FAmtard per començar.
SI♭mDiuen que fa tant temps que van callar FAmla nostra resistència,
SI♭mdiuen que va esclaSOLtar en un sol DOclam.

FAm SI♭ FAm DO
FAm SI♭ DO→ FAm x2

SI♭mUn, dos, tres, botiFAmfarra de pagès, DOqui no es quedi quiet es FAmquedarà distret.
SI♭mUn, deux, trois, je FAmne comprends pas, DOtira el dau i torna FAma començar.
SI♭mUn, dos, tres, botiFAmfarra de pagès, DOal qui no es quedi quiet li FAmcardarem un tret.
SI♭mUn, deux, trois, je FAmne comprends pas, DOtira el dau i torna FAma començar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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