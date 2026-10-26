Un,
FAmdos, tres, boti DOfarra de pagès.
Intro:
FAm DO x4
A
FAmquesta nit s’han reunit, DOs’han tancat per decidir
un
FAmpassatemps tan divertit d’uns DOque tiben i mouen els fils.
No
FAmfugiu, no crideu, no cal DOdrà que us hi esforceu.
Len
FAmtament, van baixant, tot a DOpunt i llest per començar. FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, al DOqui no es quedi quiet li fotrem un tret. FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, ti DOra el dau i torna a començar. FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, qui DOno es quedi quiet es quedarà distret. FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, ti DOra el dau i torna a començar. FAm DO x2 FAmFent camí, vigilant, DOara és l’hora d’anar avançant. FAmHem caigut al parany, DOobre els ulls i ja t’han enxampat. FAmNo et capfiquis, no hi ha DOsort, ni un bri d’aire, tot és poc. Ho tenen FAmtot al sac, i ben lligat. DOUn pas enrere i torna a començar. FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, al DOqui no es quedi quiet li cardarem un tret. FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, ti DOra el dau i torna a començar. FAmUn, dos, tres, botifarra de pagès, qui DOno es quedi quiet es quedarà distret. FAmUn, deux, trois, je ne comprends pas, ti DOra el dau i torna a començar. SI♭mDiuen els que els han vist que els ha ma FAmtat el temps d’indiferència, SI♭mdiuen que és massa FAmtard per començar. SI♭mDiuen que fa tant temps que van callar FAmla nostra resistència, SI♭mdiuen que va escla SOLtar en un sol DOclam. FAm SI♭ FAm DO FAm SI♭ DO→ FAm x2 SI♭mUn, dos, tres, boti FAmfarra de pagès, DOqui no es quedi quiet es FAmquedarà distret. SI♭mUn, deux, trois, je FAmne comprends pas, DOtira el dau i torna FAma començar. SI♭mUn, dos, tres, boti FAmfarra de pagès, DOal qui no es quedi quiet li FAmcardarem un tret. SI♭mUn, deux, trois, je FAmne comprends pas, DOtira el dau i torna FAma començar.
Intro:
A
un
No
Len