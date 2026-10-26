Les
FA#12 i encara no has perdut la sa SIbata.
Jo ja porto 4 cu
RE#mbates i tinc la carabassa
aquí a fora espe
DO#rant. FA#Cabreta, si vols, t'ensenyaré la po SIteta,
et disfres
RE#msaré de caputxeta,
que vull posar-me les botes del
DO#gat. FA#I un àngel em diu que tiri cap a SIcasa,
que em re
RE#mtiri d'aquesta plaça,
és un deliri, ja se'm passa
DO#rà. FA#Però el dimoni m'esperona: “Va! Vinga! SISom-hi!”,
i em can
RE#mta una tornada
perquè ressoni al meu cap. I em
DO#diu… SIBrama, si l'ocasió ho reclama, FA#balla com una canalla, SOL#mcrida, si t'hi va la vida, MIllepa't ràpid la ferida.
I
SImata pels seus ulls de gata, FA#canta una serenata, SOL#mporta nata i xocolata, MIque segur que no s'escapa! FA# SI RE#m DO# x2
Re
FA#fugia't a la meva casa de tot SIxanes.
Si el llop bufa, baixem les per
RE#msianes
i obro la boca per menjar-te mi
DO#llor.
I
FA#puja amb mi a l'escombra d'una SIbruixa,
truquem al Panoràmix,
RE#mel druida,
i que ens porti un xarrup de poci
DO#ó. SIBrama, si l'ocasió ho reclama, FA#balla com una canalla, SOL#mcrida, si t'hi va la vida, MIllepa't ràpid la ferida.
I
SImata pels seus ulls de gata, FA#canta una serenata, SOL#mporta nata i xocolata, MIque segur que no s'escapa! SI FA# SOL# MI x2 SIBrama, si l'ocasió ho reclama, FA#balla com una canalla, SOL#mcrida, si t'hi va la vida, MIllepa't ràpid la ferida.
I
SImata pels seus ulls de gata, FA#canta una serenata, SOL#mporta nata i xocolata, MIque segur que no s'escapa! SIBrama, FA#balla i SOL#mcanta MIque segur que no s'escapa. SIBrama, FA#balla i SOL#mcanta MIque segur que no s'escapa.
Jo ja porto 4 cu
aquí a fora espe
et disfres
que vull posar-me les botes del
que em re
és un deliri, ja se'm passa
i em can
perquè ressoni al meu cap. I em
I
Re
Si el llop bufa, baixem les per
i obro la boca per menjar-te mi
I
truquem al Panoràmix,
i que ens porti un xarrup de poci
I
I