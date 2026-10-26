Brama (Acords)

Les 12 i encara no has perdut la sabata

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
Les FA#12 i encara no has perdut la saSIbata.
Jo ja porto 4 cuRE#mbates i tinc la carabassa
aquí a fora espeDO#rant.

FA#Cabreta, si vols, t'ensenyaré la poSIteta,
et disfresRE#msaré de caputxeta,
que vull posar-me les botes del DO#gat.

FA#I un àngel em diu que tiri cap a SIcasa,
que em reRE#mtiri d'aquesta plaça,
és un deliri, ja se'm passaDO#rà.

FA#Però el dimoni m'esperona: “Va! Vinga! SISom-hi!”,
i em canRE#mta una tornada
perquè ressoni al meu cap. I em DO#diu…

SIBrama, si l'ocasió ho reclama, FA#balla com una canalla,
SOL#mcrida, si t'hi va la vida, MIllepa't ràpid la ferida.
I SImata pels seus ulls de gata, FA#canta una serenata,
SOL#mporta nata i xocolata, MIque segur que no s'escapa!

FA# SI RE#m DO# x2

ReFA#fugia't a la meva casa de totSIxanes.
Si el llop bufa, baixem les perRE#msianes
i obro la boca per menjar-te miDO#llor.

I FA#puja amb mi a l'escombra d'una SIbruixa,
truquem al Panoràmix, RE#mel druida,
i que ens porti un xarrup de pociDO#ó.

SIBrama, si l'ocasió ho reclama, FA#balla com una canalla,
SOL#mcrida, si t'hi va la vida, MIllepa't ràpid la ferida.
I SImata pels seus ulls de gata, FA#canta una serenata,
SOL#mporta nata i xocolata, MIque segur que no s'escapa!

SI FA# SOL# MI x2

SIBrama, si l'ocasió ho reclama, FA#balla com una canalla,
SOL#mcrida, si t'hi va la vida, MIllepa't ràpid la ferida.
I SImata pels seus ulls de gata, FA#canta una serenata,
SOL#mporta nata i xocolata, MIque segur que no s'escapa!

SIBrama, FA#balla i SOL#mcanta MIque segur que no s'escapa.
SIBrama, FA#balla i SOL#mcanta MIque segur que no s'escapa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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