Britney (Acords)

Feia nit de temes del 2004

Acords Acords
Mama Dousha
LAmFeia nit de temes DOdel 2004,
el MImterra brut i llums de REcolor barates,
i LAmno sé com, vam, DOvam creuar mirades.
Se't MImveu genial ballant al REmig de la sala.

MiLAmrant-me sencer al mirall,
DOvestit com se'm va ensenyar
la MImLaurens, que té molt flow.
De REfons sona Tom Jones.
Birra LAmde litre en un got, em sento un DOgato fet de jazz.
Unes conMImverses sobre love, surto de caREsa amb tot l'smile.

LAmBritney. Oops! DOI did it like MImla Britney, REBritney.

LAmFeia nit de temes DOdel 2004,
el MImterra brut i llums de REcolor barates,
i LAmno sé com, vam, DOvam creuar mirades.
Se't MImveu genial ballant al REmig de la sala.

LAmMés converses sobre DOhaters i decisions
MImentre coreos sense temREpo.
LAmCap a les sis seguia DOtot, dos van voler fer molt MIml'amor,
dos discutint per la REraó, tres no paraven de suar.

LAmBritney. Oops! DOI did it like MImla Britney, REBritney.

LAmFeia nit de temes DOdel 2004,
el MImterra brut i llums de REcolor barates,
i LAmno sé com, vam, DOvam creuar mirades.
Se't MImveu genial ballant al REmig de la sala.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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