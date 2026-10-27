LAmaj7 SI7→ SI7sus4 MI x2
LAmaj7¿Ens SI7→veurem SI7sus4sovint MI
LAmaj7o SI7→serem antics aSI7sus4lumnes MI
LAmaj7que SI7→es saluden pel SI7sus4carrer MI
LAmaj7peSI7→rò quan no els veuen dissiSI7sus4mulen? MI
LAmaj7¿I SI7→podrem saber ser SI7sus4amics MI
LAmaj7i SI7→inclús riure'ns del que SI7sus4érem MI
LAmaj7o SI7→hi haurà per sempre un cert SI7sus4recel MI
LAmaj7o SI7→una petita esSI7sus4querda? MI
LAmaj7¿Ens SI7→coneixerem les SI7sus4filles MI
LAmaj7o SI7→ni sabré amb SI7sus4qui vius? MI
LAmaj7¿I SI7→veuré sovint SI7sus4el Henry MI
LAmaj7o SI7→si han florit les buguenvíl·SI7sus4lies? MI
LAmaj7¿AiSI7→xò nostre acaba SI7sus4aquí MI
LAmaj7o SI7→farem gelats de SI7sus4menta? MI
LAmaj7¿AiSI7→xò nostre acaba SI7sus4aquí MI
LAmaj7o SI7→mutarà i serà per SI7sus4sempre? MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.