Buit (Acords)

Vas de dur, t'agrada imposar respecte

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s de la nit al dia
whiskyn s de la nit al dia
FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7

FA#mVas de LAdur, t'aMIgrada impoREsar respecte.
FA#mPerò ets poLAruc, fàcil MId'estoRE7var,
FA#mamb un LAlook que és MIdigne del REd'una secta,
FA#mconvençut LAsense SIidentiREtat.

FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7

FA#mT'has creLAgut l'odi en MInom d'una REbandera.
FA#mLa LAraó no MIcap al REteu cap.
FA#mEts tan LAcurt com la MIteva caREbellera,
FA#mperillós LAtant com SIfracasRE7→MIsat.

LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.

FA#mDeceLAbut, no et saps MIempassar REels complexos.
FA#mD'on LAet surt tanMIta REmala sang?
FA#mBen seLAgur que vas MImolt mancat REd'afecte
FA#mi et LAsents buit sense SIsaber on RE7vas. MI

LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.
LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.

FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7

LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.
LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.

FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7 x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi