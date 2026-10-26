FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7
FA#mVas de LAdur, t'aMIgrada impoREsar respecte.
FA#mPerò ets poLAruc, fàcil MId'estoRE7var,
FA#mamb un LAlook que és MIdigne del REd'una secta,
FA#mconvençut LAsense SIidentiREtat.
FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7
FA#mT'has creLAgut l'odi en MInom d'una REbandera.
FA#mLa LAraó no MIcap al REteu cap.
FA#mEts tan LAcurt com la MIteva caREbellera,
FA#mperillós LAtant com SIfracasRE7→MIsat.
LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.
FA#mDeceLAbut, no et saps MIempassar REels complexos.
FA#mD'on LAet surt tanMIta REmala sang?
FA#mBen seLAgur que vas MImolt mancat REd'afecte
FA#mi et LAsents buit sense SIsaber on RE7vas. MI
LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.
LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.
FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7
LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.
LAmProva de viatFAjar, conèixer DOmón, per aSOLpreciar
LAmquè et perds més enFAllà d'aquest DOracó d'imSOLmensitat.
FA#m LA MI RE
FA#m LA MI RE7 x2
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.