FA#m LA MI RE

FA#m LA MI RE7



FA#m Vas de LA dur, t'a MI grada impo RE sar respecte.

FA#m Però ets po LA ruc, fàcil MI d'esto RE7 var,

FA#m amb un LA look que és MI digne del RE d'una secta,

FA#m convençut LA sense SI identi RE tat.



FA#m LA MI RE

FA#m LA MI RE7



FA#m T'has cre LA gut l'odi en MI nom d'una RE bandera.

FA#m La LA raó no MI cap al RE teu cap.

FA#m Ets tan LA curt com la MI teva ca RE bellera,

FA#m perillós LA tant com SI fracas RE7→ MI sat.



LAm Prova de viat FA jar, conèixer DO món, per a SOL preciar

LAm què et perds més en FA llà d'aquest DO racó d'im SOL mensitat.



FA#m Dece LA but, no et saps MI empassar RE els complexos.

FA#m D'on LA et surt tan MI ta RE mala sang?

FA#m Ben se LA gur que vas MI molt mancat RE d'afecte

FA#m i et LA sents buit sense SI saber on RE7 vas. MI



LAm Prova de viat FA jar, conèixer DO món, per a SOL preciar

LAm què et perds més en FA llà d'aquest DO racó d'im SOL mensitat.

LAm Prova de viat FA jar, conèixer DO món, per a SOL preciar

LAm què et perds més en FA llà d'aquest DO racó d'im SOL mensitat.



FA#m LA MI RE

FA#m LA MI RE7



LAm Prova de viat FA jar, conèixer DO món, per a SOL preciar

LAm què et perds més en FA llà d'aquest DO racó d'im SOL mensitat.

LAm Prova de viat FA jar, conèixer DO món, per a SOL preciar

LAm què et perds més en FA llà d'aquest DO racó d'im SOL mensitat.



FA#m LA MI RE

FA#m LA MI RE7 x2