SOLÉs un blau LAmdia d'hiSOLvern, fa un fred que DOem gela la REcara.
Miro d'aSIbrigar-me MImbé per poDOder sorREtir de DOcasa.
SOL LAm SIm DO
SOLCompro un diari LAmdel SImpaís i pasDOsejo per la REplaça
SIesperant l'autoMImbús que va DOfins a REbaix la DORambla. SOL
EnsoDOpego amb uns ulls REblaus que m'aguanten la miMImrada.
Me la DOmiro enciREsat, veig que SIva molt aMImbrigada.
Estic DOdret al seu cosREtat, el perfum que duu em MImtrasbalsa.
De cop DOfrena l'autobús REi el seu DOrostre se m'aSOLtansa.
LAm SIm DO RE SI MIm DO RE DO SOL
SOLNo s'aparta LAmi em somSImriu, DOés potser que em vol aREtraure.
Li preSIgunto si em perMImmet agafar-DOla REper no DOcaure.
SOLEl trajecte LAmes va acaSOLbant, DOhem passat de llarg la RERambla.
El SImar ens està espeMImrant, el mar, DOparaREdís de calDOma. SOL
Baixem DOjunts i tenim REfred dins la SImboira que ens enMImvolta.
A la DOsorra vora el REmar, les gaviSInes hi reMImposen.
Em sorDOprèn el seu parRElar després SOLd'hores SImsilenciMImoses.
Tinc por DOde desenciREsar les iDOmatges amoSOLroses.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.