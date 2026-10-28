Busca'm a l'Empordà (Acords)

On el sol neix discret sempre besant la mar

Acords Acords
Port Bo
port bo busca m a l emporda
port bo busca m a l emporda

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MImOn el sol neix LAmdiscret SIsempre besant MImla mar,
LAm6on et desperta enMImcara la veu canLAm/FA#sada d’un campaSI7nar.

MImOn el vent ha marLAmcat un taSIrannà a la DOgent
LAm6a cops de tramunMImtana, així és la SIplana que em fa conMImtent.

RE7Perquè si em vols troSOLbar, DObusca’m a l’EmporSI7dà.

MIBusca’m a l’Empordà, d’indrets salFA#m7vatges,
prop d’una SI7platja, que el meu poble viu cara al MImar.
Busca’m a l’Empordà, raMI7cons d’enLAcís,
barquejant per les MIcales enamoFA#m7rades del blau maSOL#m7rí.
On el LAmar és de MIcasa, SI7busca’m a l’EmporMIdà.

LA MI SI7 MIm

On el sol pinta LAmel cel aSIbans d'anar a MImdormir,
LAm6on la paraula és MImnoble, així és el LAm/FA#poble que em fa SI7fruir.
MImOn la tenora LAmés SIsigne d'identiDOtat,
LAm6on la terra demaMImna una proSIclama de lliberMImtat.

RE7Perquè si em vols troSOLbar, DObusca’m a l’EmporSI7dà.

MIBusca’m a l’Empordà, d’indrets salFA#m7vatges,
prop d’una SI7platja, que el meu poble viu cara al MImar.
Busca’m a l’Empordà, raMI7cons d’enLAcís,
barquejant per les MIcales enamoFA#m7rades del blau maSOL#m7rí.
On el LAmar és de MIcasa, SI7busca’m a l’EmporMIdà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi