La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MImOn el sol neix LAmdiscret SIsempre besant MImla mar,
LAm6on et desperta enMImcara la veu canLAm/FA#sada d’un campaSI7nar.
MImOn el vent ha marLAmcat un taSIrannà a la DOgent
LAm6a cops de tramunMImtana, així és la SIplana que em fa conMImtent.
RE7Perquè si em vols troSOLbar, DObusca’m a l’EmporSI7dà.
MIBusca’m a l’Empordà, d’indrets salFA#m7vatges,
prop d’una SI7platja, que el meu poble viu cara al MImar.
Busca’m a l’Empordà, raMI7cons d’enLAcís,
barquejant per les MIcales enamoFA#m7rades del blau maSOL#m7rí.
On el LAmar és de MIcasa, SI7busca’m a l’EmporMIdà.
LA MI SI7 MIm
On el sol pinta LAmel cel aSIbans d'anar a MImdormir,
LAm6on la paraula és MImnoble, així és el LAm/FA#poble que em fa SI7fruir.
MImOn la tenora LAmés SIsigne d'identiDOtat,
LAm6on la terra demaMImna una proSIclama de lliberMImtat.
RE7Perquè si em vols troSOLbar, DObusca’m a l’EmporSI7dà.
MIBusca’m a l’Empordà, d’indrets salFA#m7vatges,
prop d’una SI7platja, que el meu poble viu cara al MImar.
Busca’m a l’Empordà, raMI7cons d’enLAcís,
barquejant per les MIcales enamoFA#m7rades del blau maSOL#m7rí.
On el LAmar és de MIcasa, SI7busca’m a l’EmporMIdà.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.